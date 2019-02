Zadržení novináři se odvolali k barmskému nejvyššímu soudu

Právní zástupci dvou barmských novinářů pracujících pro agenturu Reuters, kteří byli loni v září odsouzeni k sedmiletému vězení za neoprávněné držení tajných státních dokumentů, se odvolali k nejvyššímu soudu. Novináři psali o tématu pronásledovaného muslimského menšinového etnika Rohingů. Odvolání poukazuje na to, že dokumenty podstrčila žurnalistům policie a že údajný zločin novinářů nic nedokazuje. Byl též propuštěn policista, který potvrdil, že dokumenty dvojici podsunuli muži zákona, napsala agentura Reuters.

Reportéři - osmadvacetiletý Ťjo Sou U a dvaatřicetiletý Wa Lone - byli zadrženi 12. prosince 2017 na předměstí Rangúnu poté, co se sešli se dvěma policisty, kteří působili v barmském Arakanském státě, kde jsou bezpečnostní složky obviňovány z porušování lidských práv při tažení proti muslimské menšině Rohingů. Odsouzeni byli za neoprávněné držení tajných státních dokumentů. Minulý měsíc barmský soud zamítl odvolání novinářů s tím, že chování dvojice nasvědčovalo tomu, že mají v úmyslu zemi poškodit.

Policista Mou Yan Nain, který loni překvapivě potvrdil verzi novinářů, byl odsouzen na jeden rok vězení za porušení policejní disciplíny. Odseděl si devět měsíců, pak vyšel na svobodu. "Policejní služební zákon je jedním z těch, které musíme na cestě k demokracii opravit," konstatoval po propuštění.

