Zajímá mě pouze židovský stát, pronesl izraelský ministr

Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman prohlásil, že ho palestinský stát nezajímá. Řekl to v reakci na středeční výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa o Palestině. Lieberman také řekl, že Izrael je připraven znovu otevřít hraniční přechod se Sýrií na Golanských výšinách. Izrael proti obnově provozu na přechodu nic nemá, protože syrská armáda převzala kontrolu nad územím u hranice.

Trump na setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem řekl, že lepší by bylo řešit izraelsko-palestinský konflikt vznikem palestinského státu vedle Izraele, ale že není ani proti jednostátnímu řešení, pokud se na něm obě strany shodnou. Trump dosud o dvoustátním řešení takto otevřeně nehovořil.

"Palestinský stát mě nezajímá, zajímá mě jen stát židovský. Tady jsou mnohem akutnější problémy než hesla. Mám problém s tím, že je v Izraeli 20 procent arabského obyvatelstva, které opakovaně chodí na demonstrace s palestinskými, a ne s izraelským vlajkami. To je ten hlavní problém," řekl Lieberman.

Ve Valném shromáždění OSN se očekává vystoupení Netanjahua i palestinského vůdce Mahmúda Abbáse.

Lieberman s novináři hovořil na hranici na Golanských výšinách. Řekl, že na hranici obnovila práci mise OSN UNDOF, jejíž členové tam hlídkují spolu s Izraelci. "Jsme připraveni přechod otevřít," sdělil s tím, že rozhodnutí je na straně Sýrie.

Na syrské straně hranice, kde donedávna působily radikální skupiny nepřátelské Izraeli, nyní hlídkuje ruská vojenská policie - Moskva je v syrském konfliktu spojencem Damašku. Podle Liebermana jsou přítomni také syrští policisté a celníci. Ministr řekl, že přechod se v minulosti využíval hlavně k přepravě zboží a dopravě členů rodin.

Lieberman také vyjádřil svůj názor na syrského prezidenta Bašára Asada. Podle něj je to "válečný zločinec a nepřítel" Izraele. "To ale není naše věc. Od začátku říkáme, že v našem zájmu není vměšovat se do syrské občanské války a nikdy jsme do ní nezasáhli. Nás zajímá jen bezpečnost izraelských občanů," dodal.