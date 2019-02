Západní média vykreslují členy IS jako celebrity, stěžují si místní

Mnohé Iráčany a Syřany popuzují informace o členech samozvaného Islámského státu (IS), jak je podávají hlavně západní média. Dělají z nich celebrity, ptají se jich na jejich životní plány a pomíjejí otázky týkající se vraždění a mučení obětí. List The Jerusalem Post napsal, že jedním z těchto rozhněvaných lidí je Mahmúd Šajch Ibráhím, který byl svědkem brutálních zločinů IS za svého několikaletého působení po boku reportérů, kteří informovali o válkách v Iráku a Sýrii.

Celebritou britského tisku se stala Britka Shamima Begumová, která se v Sýrii připojila k IS a o svém životě vyprávěla v rozhovorech s listem The Times a později s televizí Sky a BBC. Je v táboře v Sýrii, chce domů, mezi jednotlivými rozhovory stihla porodit dítě. Zpočátku "to bylo příjemné, utínání hlav nevadilo, z hlediska islámu to bylo povolené," shrnul jeruzalémský list její výpovědi.

V Sýrii je nyní v táborech podobných lidí jako ona několik tisíc, jsou ze 41 zemí a z nich 800 jsou Evropané.

The Jerusalem Post upozornil, že v rozhovorech s evropskými členy IS nepadají otázky o zotročení nebo znásilňování iráckých jezídek nebo genocidy jezídů. V této komunitě se stále pohřešuje na 3 tisíce lidí. Nikdo se neptá ani na utrpení, které IS způsobil mnoha Syřanům a Iráčanům. Dotazovatelé se zato neustále zajímají o to, co se stane, až se člen IS vrátí domů. Z odpovědí často vyplyne, že dotazovaní vedli pohodlný život v Evropě a dobré podmínky měli také u IS v Sýrii, kde byli často zařazeni k vedení. Některým rodiny do války posílaly peníze, IS je převážel z místa na místo a nechával je žít v domech po uprchlících.

Alí Barúdí přežil doby, kdy IS okupoval irácký Mosul, a šokovalo ho, když slyšel, jak bojovníci IS popisovali svůj život v řadách této organizace jako příjemný. "Bylo to peklo na zemi a přičinil se o to každý z nich," řekl Barúdí. Členové IS ze sebe dělají oběti a místní se tážou, zda se snad nemají omluvit za to, že dělali potíže. Barúdí poznamenal, že lidé z IS nejsou nevinní, že stačí připomenout nezvěstné jezídky, zdemolovaná města, masové hroby a tisíce sirotků a vdov.

Spisovatel Idrís Ahmad napsal, že je scestné budovat sympatie k Britce Begumové, která musí být postavena před soud. "Sýrie ale takový proces zaručit nedokáže, takže je to na Británii. Ale Británie nesmí opakovat omyl Američanů. Guantánamo byl jeden z největších propagandistických úspěchů džihádu. Ohromuje mě, že o zajatých západních členech IS se mluví jen s ohledem na to, zda a jak mohou ohrozit svou vlast. Jsou to kolonizátoři, kteří zotročovali, zabíjeli a znásilňovali Iráčany a Syřany," napsal Ahmad.