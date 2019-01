Zbytek členů Islámského státu se skrývá mezi civilisty

Zbytek bojovníků teroristického Islámského státu (IS) je shromážděn na východě Sýrie na rozloze pěti až šesti kilometrů čtverečních. Jsou s nimi jejich ženy a děti, což zpomaluje připravovanou vojenskou operaci proti nim. Oznámil to mluvčí Syrských demokratických sil (SDF), což je koalice, která proti IS s mezinárodní pomocí bojuje. Z místa podle zdrojů agentury Reuters od minulého týdne uprchlo na deset tisíc civilistů.

Koalice SDF, vedená syrskými kurdskými milicemi, se připravuje na rozhodný úder proti zbytku IS. Příslušníci této teroristické organizace jsou se svými rodinami v posledním útočišti poblíž řeky Eufrat. Koalice se ale zatím nerozhodla zahájit útok, protože na místě jsou také ženy a děti.

"Jsou tam tisíce rodin IS. Když to uvážíme, jsou to civilisté. Nemůžeme zaútočit a ohrozit život jakéhokoli dítěte," sdělil mluvčí SDF Mustafá Balí. SDF podle něj odmítla nabídku, že se bojovníci IS vzdají výměnou za záruku bezpečného odchodu.

Mezinárodní záchranný výbor oznámil, že pomáhá zvládnout vlnu nových uprchlíků. Do jednoho tábora na severovýchodě Sýrie podle něj od minulého týdne dorazilo deset tisíc lidí. Jsou to hlavně ženy, děti a staří lidé. Většina jich byla vyčerpaná, lidé trpěli hladem a žízní. Uprchli z území ovládaného Islámským státem. V táboře pak po vyčerpávající cestě 12 malých dětí zemřelo.

Zpráva o násilí přišla ze severozápadní Sýrie. V provincii Idlib, ovládané islámskými radikálními skupinami, sebevražedná atentátníci odpálila nálože a zabila dva lidi. Zaútočila ve městě Idlib před administrativní budovou, kterou používá skupina napojená na teroristickou Al-Káidu. Skupina, která si říká Haját Tahrír aš-Šám (HTS), před týdnem oznámila, že vybojovala proti skupinám podporovaným Tureckem velkou část provincie Idlib.