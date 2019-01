Zdivočelý ještěr se na pláži zakousl do nohy osmileté dívky

V Austrálii na jihu Brisbane zachraňovali lidé malou dívku před spáry goanny, varanovitého ještěra, který ji na jedné pláži napadl. Dítě atak přežilo, ale po kousnutí utrpělo hlubokou ránu na noze. Zprávu přinesly servery The Guardian a Yahoo7.

Incident se odehrál na South Stradbroke Island. Divoké zvíře se osmileté dívce zakouslo do nohy a nechtělo se pustit. Na ještěra se vrhli další dva lidé, kteří s ním zápasili, aby dítěti pomohli. To bylo hned poté převezeno do nemocnice, kde doktoři jeho stav stabilizovali.

"Byl to velmi vážný incident. Dostat goannu od dítěte pryč bylo dost obtížné a bylo k tomu potřeba více lidí, aby jí pomohli. Dívka byla hodně rozrušená. Každé divoké zvíře je ve svém chování nepředvídatelné. Tohle byl očividně nepříjemný, divoký útok," řekla k případu Jayney Shearmanová, jež je na pláži vedoucí pracovního týmu.

Na místo byl přivolán specialista na odchyt hadů a plazů Tony Harrison. Ten zvíře odchytil a přemístil do rozlehlejší přírodní lokality Jimboomba. "Obvykle takovým způsobem neútočí, ale někdy si lidské prsty nebo palce spletou se svou potravou," řekl Harrison pro australský server Yahoo7.

Experti tvrdí, že kousnutí goannou může být velice nebezpečné, protože masožravci se živí mršinami, které obsahují toxické bakterie. Ty se usazují v tlamě a na zubech, a proto může být kousnutí bolestivé a způsobit otok či dlouhodobější krvácení.