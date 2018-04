Že Kim zastavil jaderné testy? Důkaz sebejistoty KLDR

Ačkoli severokorejský vůdce oznámil, že KLDR zastavuje jaderné a raketové testy a uzavře jadernou střelnici na severu země, neexistují známky toto, že se Pchjongjang chystá vzdát již existujících zbraní. V zahraničních médiích na to upozorňují analytici. Rozhodnutí považují za možný důkaz severokorejského odhodlání k vyjednávání, ale i rostoucí sebejistoty KLDR.

"Kim pouze oznámil, že v tuto chvíli je jaderný výzkum dokončen a že se bude snažit budovat ekonomiku," tvrdí profesor Ko Ju-hwan z univerzity v Soulu. A dodává, že Pchjongjang není připraven se vzdát existujících jaderných zbraní a raket.

Podle jeho kolegy Nam Song-wuka vyvolává Kimovo rozhodnutí množství dalších otázek. "Stále není jasné, zda to znamená, že Severní Korea v budoucnu pouze přestane usilovat o další rozvoj jaderného programu nebo zda uzavře veškerá jaderná zařízení. A co budou dělat s existujícími jadernými zbraněmi?" uvedl expert.

Někteří odborníci upozorňují také na to, že Pchjongjang v minulosti často a náhle svá rozhodnutí odvolal. Podle Scotta La-Foye, který se věnuje analyzování satelitních snímků balistických raket, je možné Kimovo oznámení vnímat jako "první část vyjednávání". "(Rozhodnutí) může být velmi jednoduše odvoláno, ale také přeměněno na základ pro dohodu. Nemělo by však být chápáno jako konkrétní slib, mělo by být považováno spíše za začátek složité diskuze," řekl odborník.

"Může to signalizovat, že Severní Korea si je natolik jistá svým jaderným a raketovým programem, že si dovolila pozastavit testování a během funkčního období (amerického prezidenta Donalda) Trumpa bude naoko slibovat, že se (zbraní) zbaví," řekla britskému listu The Guardian Catherine Dillová z Institutu mezinárodní studií v Monterey.

Jako posílení severokorejské sebejistoty v regionu vnímají Kimovo oznámení i další experti. "Díky úspěšným jaderným testům, si (Kim) zcela jasně myslí, že je v silné pozici a že na Korejském poloostrově zavládla geopolitická rovnováha," uvedl pro web deníku The Daily Telegraph analytik Martyn Williams.