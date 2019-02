Zemřela siamská dvojčata. Kvůli válce se jim nedostalo pomoci

V Jemenu zemřela dva týdny stará siamská dvojčata, pro které lékaři v povstalci ovládané metropoli Saná naléhavě žádali o pomoc v zahraničí. Oznámilo to v neděli jemenské ministerstvo zdravotnictví. Chlapci srostlí trupem potřebovali odbornou péči, kterou jim nemocnice za stávajících podmínek nemohla poskytnout. Jejich převoz do zahraničí ale prakticky znemožnily boje, kvůli nimž je mezinárodní letiště v Saná už čtvrtým rokem uzavřené.

Děti se narodily při komplikovaném porodu a byly v inkubátoru. Měly srostlý trup s oddělenými páteřemi, plícemi, srdci a trávicím ústrojím, společná byla játra, reproduktivní orgány a ledviny. Doktor Fajsal Balbalí, šéf novorozeneckého oddělení nemocnice v Saná, tento týden žádal o neodkladnou pomoc. Podle něj nemocnice funguje jen v omezeném režimu, není v ní možné provést ani základní diagnostická vyšetření jako magnetickou rezonanci, a není tam vybavení, které by umožnilo dvojčata od sebe oddělit.

Ačkoli se do akce na pomoc siamským dvojčatům zapojila i saúdskoarabská humanitární organizace, nepodařilo se nakonec včas zajistit vhodný převoz. Letiště v Saná je pro civilní provoz uzavřené od roku 2015 a přijímá jen letadla OSN. Vzdušný prostor nad Jemenem kontroluje mezinárodní koalice, které velí Saúdská Arábie a která bojuje na straně vlády od roku 2015.

Jemenská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci a vláda, začala v roce 2014. Konflikt připravil o život podle střízlivých odhadů na 10 tisíc lidí a vyvolal rozsáhlou humanitární krizi. Některé zdroje hovoří o 50 tisících obětech. Podle OSN v Jemenu hladoví na 14 milionů lidí a asi půl milionu jemenských dětí v důsledku konfliktu muselo opustit své domovy.

Two-week-old conjoined twins in Yemen's rebel-held capital Sanaa died waiting to be transferred abroad for lifesaving surgery. Local authorites blame their "tragic" death on blockade of Saudi-led coalition on Sanaa https://t.co/sNdDcvtmHz pic.twitter.com/DuSSIkAXS0