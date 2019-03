Zemřeli oba bratři Clainové, kteří zosnovali útoky v Paříži

Francouzský člen Islámského státu (IS) Jean-Michel Clain zemřel stejně jako jeho bratr Fabien při náletu ve východní Sýrii. Potvrdila to jeho žena Dorothée Maquereová. Fabien Clain byl zabit při únorovém náletu mezinárodní koalice na Baghúz, kde vzdorují poslední bojovníci Islámského státu (IS). Podle zprávy z 21. února byl jeho bratr Jean-Michel při tomtéž náletu zraněn.

Maquereová řekla agentuře AFP, že jejího "švagra zabilo bezpilotní letadlo a manžela minometný granát". Její manžel prý svým zranění podlehl dva dny po útoku.

Dorothée Maquereová je nyní mezi civilisty, kteří odcházejí z Baghúzu, na nějž poslední úder chystá s pomocí mezinárodní koalice arabsko-kurdské seskupení SDF.

Bratři Clainové ohlásili odpovědnost IS za atentáty spáchané v listopadu 2015 v Paříži a Francie na ně vydala zatykač. Oba bratři se radikalizovali na začátku tisíciletí.

Na dotaz, zda jsou v Baghúzu ještě další Francouzi, Maquereová sdělila, že "možná, ale není jich tam moc". Ujistila ale, že Hayat Boumedienneová, což je přítelkyně jednoho z pachatelů atentátníků v Paříži Amedyho Coulibalyho, je po smrti. "Byla zabita, nevím kdy, ale vím, že všichni jsou mrtví," sdělila osmatřicetiletá Maquereová.

Podle agentury AP také řekla, že se nechce vrátit do Francie a přeje si, aby "ji Francie nechala na pokoji".