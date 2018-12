Zurabišviliová se přes protesty ujala funkce prezidentky Gruzie

Někdejší šéfka gruzínské diplomacie Salome Zurabišviliová se i přes protesty opozice oficiálně ujala funkce prezidentky Gruzie. Inaugurační ceremoniál se konal v městečku Telavi zhruba 70 kilometrů východně od gruzínské metropole Tbilisi. Na hlavním tahu z hlavního města do Telavi se podle ruské agentury TASS policie střetla se stoupenci opozice, kteří do města mířili. Bezpečnostní složky dopravu do města omezily.

Zurabišviliová, která se těší podpoře vládní strany Gruzínský sen, v druhém kole prezidentského klání 28. listopadu porazila opozičního kandidáta Grigola Vašadzeho, podporovaného opozičním Sjednoceným národním hnutím. Podle volební komise získala 59,52 procent hlasů, její oponent pak 40,48 procenta hlasů. Opozice však výsledky voleb neuznává a na neděli svolala do Telavi protesty.

Na hlavním tahu z Tbilisi do Telavi došlo k potyčkám mezi stoupenci Sjednoceného národního hnutí a příslušníky policie. Demonstranti, kteří do Telavi mířili na svolané protestní akce, odmítli podle agentury TASS využít doporučené trasy do města a snažili se odstranit policejní zátarasy na silnici. Bezpečnostní složky již předem upozornily, že doprava na hlavním tahu bude omezena.

Zurabišviliová, narozená ve Francii, prosazuje vyvážený vztah Gruzie k Rusku a západním státům. Naproti tomu Vašadze hájí výrazně prozápadní politiku. Prezidentka při své inauguraci slíbila, že Gruzie bude i nadále pokračovat v integračním procesu do NATO a Evropské unie. "Jako prezidentka budu za podpory našeho strategického partnera USA a evropských přátel maximálně napomáhat procesu integrace naší země do NATO a EU," cituje agentura TASS Zurabišviliovou.

Slavnostního aktu v někdejším carském paláci se kromě místních vládních činitelů účastnili i zahraniční hosté, mimo jiné například i bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy.