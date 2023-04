Banky v Hongkongu se připravují na novou digitální měnu

Banky v Hongkongu jsou teď v přední linii snah ujasnit si, jak bude vypadat digitální měna hongkongské centrální banky, označovaná e-HKD. S odkazem na své zdroje to dnes uvedl specializovaný server CoinDesk. Nejméně jedna banka se přiklání k vývoji na povoleném blockchainu. Digitální měna e-HKD je v podstatě elektronickou verzí bankovek a zaměřuje se na drobné spotřebitele a usnadnění jejich plateb.

Hongkong v letošním roce zintenzivňuje snahy o vývoj vlastní digitální měny centrální banky (CBDC), ale charakter samotné účetní knihy - plně centralizovaný nebo decentralizovaný - nechává regulátor na bankách. Přinejmenším jedna z velkých bank se přiklání k vývoji e-HKD na povoleném blockchainu, řekl serveru CoinDesk jeden z jejích představitelů.

Na rozdíl od e-CNY, což je digitální měna čínské centrální banky, architekturu digitální měny hongkongské centrální banky nediktovala centrální vláda, uvedl činitel zmíněné hongkongské banky. O postupu projektu mluvil pod podmínkou zachování anonymity, protože není oprávněn o této otázce veřejně hovořit.

Regulátor v Hongkongu ponechal způsob zavedení digitální měny na bankách. "Mají možnost si to přezkoumat, udělat si vlastní průzkum a pak to připomínkovat," uvedl zdroj. Systém, na němž bude digitální hongkongský dolar fungovat, bude pravděpodobně vyvinut, aniž by veřejnost mohla rozhodnout, co vlastně chce, dodal zdroj.

Centrální banka loni vydala diskusní dokument, v němž vyzvala k názorům na otázky ohledně digitální měny určené pro maloobchodní trh. Zda bude e-HKD vydáván v řetězci s povolením, nebo bez povolení, to bude mít obrovské dopady na bezpečnost i na ochranu soukromí.

V řetězci bez povolení by sice úřady mohly požadovat, aby banky zmrazily účty, ale pokud si dotyčná osoba vybere aktiva do vlastní elektronické peněženky, úřady je nemohou zabavit. V řetězci s povolením by úřady mohly tato aktiva zabavit.

Hongkong je v současné době společností s velkým podílem hotovosti. Když si tam člověk například přivolá taxi, očekává se, že v ruce bude mít připravenou hotovost.

Kdo bude chtít využívat digitální verzi hongkongského dolaru, bude si muset do mobilního telefonu stáhnout příslušnou aplikaci. Ta mu umožní mít zároveň elektronickou peněženku, v níž tuto digitální měnu bude uchovávat a využívat k placení například při nákupech, platbě v restauracích nebo když bude chtít někam převést peníze.

Jeden z návrhů počítá s tím, že centrální banka bude vydávat digitální peníze na velkoobchodní úrovni s bankami, zatímco banky a další platební společnosti budou e-HKD distribuovat maloobchodním zákazníkům. V Hongkongu už před třemi lety začaly působit virtuální banky, tedy takové, které nemají žádné fyzické pobočky. Ochota místních využívat služby digitálního bankovnictví je tam obecně na vzestupu.

Některé centrální banky ve světě už digitální měnu zavedly, jiné se k tomu chystají. Možnosti zavedení digitální měny zkoumá také Evropská centrální banka (ECB), tedy měnová autorita dvaceti členských zemí Evropské unie, které platí eurem. Digitální euro by fungovalo podobně jako digitální hongkongský dolar - byla by to tedy digitální měna centrální banky (CBDC), jinými slovy elektronický ekvivalent hotovosti.

Digitální euro bude respektovat soukromí a ochranu dat. ECB na svém webu uvádí, že s digitálním eurem by nebyla spojena žádná rizika, protože půjde o CBDC. V tom bude podle ECB výhoda proti takzvaným stablecoinům a kryptoměnám, za které není právně nikdo zodpovědný a u kterých se v případě problémů jejich uživatel nemusí dočkat spravedlnosti.