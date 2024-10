BBC: Rusku chybějí pracovníci do výroby tanků a dalších zbraní

Rusko palčivě pociťuje nedostatek pracovních sil ve zbrojovkách, které hledají desítky tisíc nových pracovníků. Vhodných lidí je na trhu málo a hledání specialistů trvá i měsíce, píše server BBC News a připomíná, že výroba zbraní v Rusku prudce stoupla kvůli válce, rozpoutané proti Ukrajině.

Na největších ruských portálech zaměřených na hledání práce bylo od 15. srpna do 15. září zveřejněno více než 90.000 pracovních nabídek podniků z obranné sféry, spočítala ruská redakce BBC. Nabízené výdělky u nejvíce nedostatkových profesí dosahovaly trojnásobku i čtyřnásobku průměrných platů v daném regionu. Největší poptávka je po inženýrech, soustružnících a operátorech CNC strojů (počítačem řízených obráběcích strojů), jejich obsluha vyžaduje specifické dovednosti. Na trhu takoví specialisté chybějí. Zbrojovky často hledají lidi schopné pracovat se západním zařízením, například od firem Siemens či Heidenhain.

Na portálu Avito si práci na počátku září hledalo okolo 2000 soustružníků, zatímco volných míst se nabízelo (nejen ve zbrojovkách) více než 60.000. V případě operátorů CNC na 600 zájemců připadalo 18.600 volných míst. V řadě případů zveřejněné nabídky visí na internetu týdny i měsíce, bez ohledu na lákavou výplatu. Někteří náboráři nabízejí potenciálním zaměstnancům, aby za odměnu okolo 10.000 rublů (asi 2400 Kč) přivedli i své přátele se stejnou odborností.

Na konci srpna viceprezidentka obchodní a průmyslové komory Jelena Dybovová v televizi NTV prohlásila, že je nezbytné přilákat kurýry a taxikáře k práci ve zbrojovkách, protože chybějí pracovní síly nezbytné ke splnění státních zakázek.

"Jen za posledního půldruhého roku v obranném sektoru vzniklo 520.000 nových pracovních míst," řekl na počátku letošního roku prezident Vladimir Putin. Obdobné číslo uvedl i vicepremiér Denis Manturov. V září řekl Manturov listu Vedomosti, že problém už překonal svůj vrchol, nicméně nedostatek pracovních sil je stále cítit. Od loňska počet zaměstnanců vojenskoprůmyslového komplexu vzrostl o 600.000.

Není to nic překvapivého. Rusko, jehož vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, ustavičně potřebuje nové zbraně. Ale údaje o jejich výrobě se utajují. Růst výroby lze sledovat jen podle občasných prohlášení státních představitelů. Letos v dubnu premiér Michail Mišustin ohlásil, že se loni výroba aut a obrněných vozidel ztrojnásobila, produkce úderných zbraní a munice vzrostla sedminásobně a výroba spojovací techniky a prostředků radioelektronického boje devítinásobně.

To, že pracovníci chybějí ve zbrojovkách, je vyvoláno tím, že celkově Rusko pociťuje nedostatek pracovních sil. Na trh práce přišly málo početné ročníky z 90. let minulého století, část dosavadních pracovníků odešla do války a část utekla do ciziny v obavě z mobilizace do bojů. Snížil se i příliv migrantů.

Příznakem nedostatku pracovníků bývá, že stejná továrna často současně nabízí množství volných míst v jediné profesi. Například Kurganmašzavod, který vyrábí bojová vozidla pěchoty, ke 4. září hledal hned 78 seřizovačů strojů. Potřebuje také 70 soustružníků, kterým nabízí od 70.000 po 150.000 rublů (asi 16.680 až 35.740 Kč).

Pro srovnání - maximum pro inženýra-technologa činí 100.000 rublů (23.830 Kč).

V některých případech se podniky snaží problém vyřešit tím, že si specialisty vyškolí. Tulamašzavod, který vyrábí pěchotní i námořní zbraně, spustil kurzy pro dělnické profese, konkrétně operátory CNC stroje. V závodu Poljot v Ivanovu, kde se šijí padáky, nabízejí vyškolit šičky. Podniky v letošním roce nabídly 1100 míst pro učně na soustružníky, brusiče, frézaře a svářeče, což je skoro dvakrát více než loni, uvedla expertka Natalja Daninová.

Výuka učňů zdaleka není jediný způsob, jak si poradit s tím, že nejsou lidi. Ví se o přinejmenším jednom případu v Čeljabinsku, kde zaměstnanci traktorového závodu, odvedení do armády k roční povinné službě, zůstali v továrně, aby pracovali na splnění státních obranných zakázek. Úřady zjevně chtějí tuto praxi umožnit zákonem, v parlamentu je návrh, který umožní odvedencům práci v zbrojovkách jako alternativu ke službě v armádě.

Ale jedním z nejefektivnějších způsobů řešení problému - alespoň krátkodobě - je přilákání pracovníků z jiných regionů do podnikových ubytoven; počet takových míst se letos v prvním pololetí ve všech odvětvích zvýšil o 460.500, uvedla Daninová. Zájemcům se nabízejí výdělky, jejichž medián činí 152.000 rublů, a to je o 30 procent více než před rokem.

Nejvyšší výplaty - od 200.000 rublů měsíčně - nabízejí soustružníkům a operátorům CNC strojů za práci v jiném místě. Někdy stačí dojíždět do velkého města či do sousedního kraje. Dokonce i učeň na soustružníka si v podniku Energomaš v Moskvě přijde na 50.000-80.000 rublů, což odpovídá výplatě zkušeného soustružníka ve zbrojovce Kalašnikov v Iževsku.

Nováčci si musí zvyknout na tvrdou dřinu bez pořádných víkendů. V některých inzerátech se počítá s prací po šest i sedm dní v týdnu, a to ve směnách trvajících i 11 hodin. Pokud se vyskytne vzácné volno, podnik láká k další práci dodatečnými prémiemi. I takové přesčasy jsou ale v souladu se zákonem. Podniky pracující na splnění státních obranných zakázek mají právo od pracovníků požadovat přesčasy každý den i bez jejich souhlasu. Pracovní doba jen nesmí přesáhnout 12 hodin.

Při podrobném prozkoumání nabídek je také jasné, že zbrojovky nenabízejí velké výplaty dělníkům za standardních 40 hodin práce za týden, ale za pracovní nasazení, které může trvat až 60 dní nepřetržitě. V takovém případě na ruku dostanou od 150.000 do 200.000 rublů měsíčně.

Nehledě na zjevnou potřebu pracovních sil ve zbrojovkách, nabízené platy nerostou tak rychle jako platy, které nabízí ruská armáda.