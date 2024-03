Běloruský parlament bude projednávat zákon namířený proti lidem hlásícím se ke komunitě LGBT+, uvedla agentura AP. Podle ní jde o další z řady kroků proti běloruské opozici, jejíž hlas se režim autoritativního prezidenta Alexandra Lukašenka snaží od rozsáhlých protivládních protestů v roce 2020 umlčet.

Zákon by umožnil postihovat kohokoli, kdo by propagoval "nenormální vztahy, pedofilii nebo rozhodnutí nemít dítě", uvedl podle AP ve čtvrtek běloruský generální prokurátor Andrej Šved. Takováto propagace by se podle něj posuzovala jako přestupek. Možné postihy Šved neuvedl.

"Aktivity oponentů, kteří se snaží zničit rodinné hodnoty, tedy morálku a státnost, obvykle usilují o zničení Běloruska jako státu," prohlásil také Šved ve státní běloruské televizi. Dodal, že je potřeba přikročit k ideologické výchově a osvětě, mimo jiné ve školách.

Homosexualita byla v Bělorusku dekriminalizována v roce 1994, lidé z komunity LGBT+ se ale v zemi podle aktivistů dál potýkají s přetrvávajícím stigmatem. V této menšině je také například vyšší podíl sebevražd než ve zbytku běloruské společnosti, dílem i kvůli nedostatku profesionální psychologické péče. Příslušníci menšiny po protestech z roku 2020 podle AP hromadně z Běloruska odjížděli.

Lidskoprávní sdružení ILGA-Europe v loňském roce uvedlo, že ze zkoumaných 49 evropských států se Bělorusko umístilo co do svobody příslušníků komunity LGBT+ na 45 místě. V Bělorusku se podle sdružení například pravidelně ozývají výzvy provládních propagandistů k potrestání aktivistů bojujících za práva této menšiny.