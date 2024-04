Benátky začaly vybírat poplatek za vstup, pro část obyvatel to není řešení

Italské Benátky dnes ráno začaly vybírat poplatek pět eur (125 korun) za vstup do města od návštěvníků, kteří zde nepřenocují a stráví jen pár hodin. Cílem opatření, které bude platit jen ve vybrané dny, je podle radnice zmírnění dopadů nadměrného turismu.

Část obyvatel města to však nepovažuje za vhodné řešení a má za to, že je především třeba zaručit dostupné bydlení, píše agentura AFP. Opatření počítá s řadou výjimek, a tak dnes poplatek musel uhradit jen asi každý devátý návštěvník.

Letos chce město poplatek vybírat po 29 dnů, a to ode dneška do neděle 5. května, a pak prakticky všechny víkendy do poloviny července. V testovací fázi se bude platit vždy mezi 08:30 a 16:00. Radnice přitom zapsání do online systému požaduje i po návštěvnících, kteří využijí některou z výjimek pro bezplatný vstup. Ty se vztahují například na místní obyvatele, lidi, kteří v Benátkách pracují, studenty nebo osoby mladší 14 let.

Podle deníku Corriere della Sera se do dnešního poledne zaregistrovalo pro vstup do města na 100.000 lidí. Z nich uhradilo vstupné kolem 11.500 lidí; jde hlavně o turisty, kteří se v Benátkách neubytovali v hotelu či v jiném registrovaném ubytovacím zařízení.

Na nádraží svaté Lucie, kudy do města proudí řada turistů, vznikla nová pokladna, jež má pomoci lidem, kteří o nové povinnosti nemají tušení. "Jaký poplatek?", divila se dnes podle deníku The Guardian například americká turistka Elisabeth. Ochotu uhradit pět eur projevila naopak Jana Plevová z Prahy. "Pět eur není na ochranu této krásy zas tak moc," řekla deníku turistka z Česka, která byla od platby nakonec osvobozena, protože je ve městě ubytovaná.

Podle radnice by poplatky měly odradit jednorázové turisty. Představitelé města dokonce tvrdí, že Benátky budou zpočátku na poplatku prodělávat. Kontroly budou namátkové, kontrolorů je podle stanice Rai News šest desítek a mohou udělovat pokuty ve výši 50 až 300 eur (1260 až 7550 Kč).

To, že by poplatek byl správným řešením, si nemyslí na 300 lidí, kteří dnes proti novému opatření protestovali. "Zavedení vstupného nesníží ani o jednoho počet turistů, kteří přijedou," řekl agentuře AP místní aktivita Tommaso Cacciari. Podle dalších účastníků je klíčové zaručit dostupné bydlení. "Jsme ve městě, kde se každý volný byt stává Airbnb, a kde radnice může regulovat pronájmy pro turisty, ale nedělá to," řekla AFP další benátská aktivistka Federica Toninellová.

Nadměrný turismus podle UNESCO Benátky ohrožuje. Po několika letech úřady omezily provoz velkých výletních lodí, které se staly symbolem jednorázového masového turismu a které podle některých expertů křehké město uprostřed mořské laguny ohrožovaly vlnami, jež způsobovaly.

Podle úřadů navštívilo loni Benátky okolo 20 milionů lidí, přičemž asi polovina z nich zde přenocovala. V historickém centru města přitom trvale žije jen asi 50.000 obyvatel.