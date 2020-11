Berlín se kvůli koronaviru bude muset obejít bez vánočních trhů

Berlín se kvůli pandemii nemoci covid-19 bude muset letos pravděpodobně obejít bez vánočních trhů. Většina pořadatelů je již odřekla, několik jich ale stále věří, že je bude možné přece jen otevřít. Zda se tak stane, bude záviset na podmínkách, které po středečním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou určí správa německé metropole.



Po uplynulém víkendu, kdy spolkové země a také vládní činitelé otevřeně hovořili o nutnosti prodloužit stávající listopadovou karanténu nejméně o tři prosincové týdny, se řada pořadatelů vzdala naděje, že trhy budou. Zrušen byly mimo jiné připravované trhy před berlínskou Červenou radnicí, na Postupimském náměstí či na náměstí Alexanderplatz.

Mnozí pořadatelé do příprav a také do hygienických opatření investovali značné finance. Organizátor trhu před Červenou radnicí Hans-Dieter Laubinger uvádí, že nakoupil mimo jiné plastové přepážky, aby zamezil těsnému kontaktu návštěvníků. Nyní doufá, že mu město prodlouží smlouvu, aby mohl trhy uspořádat v příštím roce.

Smutek a zklamání

Arnold Bergmann, který trhy pořádá od znovusjednocení Německa v roce 1990, čekal do poslední chvíle. Nyní naději nevidí, proto nechal již postavený Zimní svět na Postupimském náměstí opět sbalit. "Vycházím z toho, že karanténa bude do 20. prosince," říká. Atrakce měl otevřené poslední tři dny v říjnu, pak je kvůli karanténě uzavřel. Na její konec už čekat nechce, protože se mu to nevyplatí.

Zimní svět, jehož součástí byla největší evropská mobilní sáňkařská dráha s délkou 70 metrů a také stánky se svařeným vínem, nyní dělníci rozebírají. "Žádné vánoční trhy letos rozhodně nebudou, takže balíme. Rozebrané to bude tak do tří dnů," řekl ve středu jeden z dělníků, který připravoval k odvozu již postavené stánky. "Jestli budou příští rok? To rozhodně nevím," uvedl na dotaz, jak odhaduje situaci v roce 2021.

Mezi posledními odřekli trhy pořadatelé, kteří je plánovali v areálu někdejších železničních opraven ve Friedrichshainu. Zdejší trhy měly mít středověký nádech. Pořadatelé uvádějí, že původně připravili přísná hygienická pravidla, aby riziko přenosu infekce minimalizovali. Součástí opatření byly vstupenky podle časových oken či povinné roušky ve vybraných částech areálu, lidem patřícím do ohrožených skupin pak pořadatelé doporučovali, aby na trhy vůbec nechodili.

Neuskuteční se ani trh Christmas Avenue na náměstí Nollendorfplatz v berlínské čvrti Schöneberg, za kterým stojí komunita lesb, gayů a dalších zástupců sexuálních menšin. "Kvůli koronavirové pandemii musejí být omezeny sociální kontakty a velká shromáždění lidí," uvádějí pořadatelé důvody, proč trhy nebudou. "Jsme smutní a zklamaní, do případu jsme vložili mnoho času, peněz a také srdce, ale zdraví má samozřejmě přednost," dodávají.

Jedním z mála, kdo s trhy stále počítá, je Späthova lesní a okrasná školka. Ta pořádá víkendové trhy jako doprovod k prodeji vánočních stromků a otevřít chce od druhého adventního víkendu, tedy v sobotu a neděli 5. a 6. prosince. Školka nicméně upozorňuje, že vše bude záležet na platných karanténních opatřeních. Pokud se zde stánky skutečně otevřou, bude návštěva možná jen s rouškou.