Beyoncé může při nadcházejících cenách Grammy rozšířit svou rekordní sbírku

Popová hvězda Beyoncé dnes ovládla fázi nominací v aktuálním ročníku cen Grammy, když ji americká hudební akademie navrhla na ocenění v 11 kategoriích. Na začátku příštího roku tak může rozšířit svou rekordní sbírku, která již čítá 32 zlatých gramofonků. Po sedmi nominacích mají Charli XCX, Kendrick Lamar, Billie Eilish a Post Malone, informují americká média.

Beyoncé ve svých 43letech předčila mladší konkurenty se svým albem Cowboy Carter, které vyšlo na konci března. Nominace si za něj vysloužila v kategoriích napříč pestrou škálou žánrů od country po melodický rap, poznamenala agentura AP. Singl Texas Hold 'Em má šanci stát se nejlepší písní roku, nejlepší nahrávkou roku a také nejlepší skladbou country.

Beyoncé je už nyní nejúspěšnějším umělcem ve více než 65 let trvající historii cen Grammy. Kromě samotných ocenění vede také v počtu nominací, kterých má po dnešku na kontě 99. Překonala tak svého manžela a rappera Jay-Z, který jich má 89.

S titulem Cowboy Carter má také šanci na cenu pro album roku, která jí zatím chybí. Pokud by tentokrát uspěla, stala by se první černoškou s tímto oceněním v 21. století a navázala by na úspěch raperky Lauryn Hillové z roku 1999, kdy zvítězila její deska The Miseducation of Lauryn Hill.

Charli XCX naopak po vydání úspěšného alba Brat získala své první sólové nominace na Grammy a hned jich nasbírala sedm, stejně jako další tři interpreti. Po šesti nominacích mají Taylor Swiftová, Sabrina Carpenterová a zpěvačka Chappell Roan. Nominaci si vysloužili také legendární Beatles, jejichž dva zbývající členové na konci loňského roku i za pomoci umělé inteligence vydali "poslední píseň" kapely s názvem Now and Then.

Ceny Grammy se udílí v 94 různých kategoriích, vítězové hlavních kategorií 67. ročníku budou oznámeni při ceremoniálu konaném v Los Angeles v noci na 3. února. V minulém ročníku si hlavní ceny odnesly Billie Eilish, Miley Cyrusová a Swiftová, která stanovila nový rekord ziskem čtvrté ceny za album roku. Její poslední deska The Tortured Poets Department se nyní mezi šestici nominovaných nevešla.