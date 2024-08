Biden a Harrisová uvítali v USA trojici lidí propuštěných v rámci výměny z ruského vězení

Americký prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová uvítali ve Spojených státech novináře Evana Gershkoviche a Alsu Kurmaševovou a bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana, které propustilo Rusko v rámci největší výměny vězňů od konce studené války. Informují o tom dnes tiskové agentury.

Přílet trojice završil akci, při níž se do Německa a USA dostalo 16 lidí vězněných Ruskem výměnou za osm osob z věznic v západních zemích.

Trojici na marylandské vojenské základně Andrews přivítali Biden a Harrisová. Poté se Geshkovich, Kurmaševová a Whelan radostně shledali se svými rodinami. V teplé a parné noci se osvobození Američané podle agentury AP zdržovali na letištní ploše a vychutnávali si okamžik svého návratu do USA. Pořizovali si selfie s rodinnými příslušníky a přáteli, objímali se i s Bidenem a Harrisovou a poplácávali své blízké po zádech a zasypávali je polibky.

Gershkovichova rodina před jeho příletem uvedla, že se nemůže dočkat, až ho co nejvíc obejme a uvidí zblízka "jeho milý a statečný úsměv". "Zatímco jsme čekali na tento významný den, byli jsme odhodláni být co nejhlasitější v Evanův prospěch. Jsme velmi vděční za všechny hlasy, které se ozvaly, když ten jeho mlčel. Konečně můžeme unisono říct: 'Vítej doma, Evane,'" napsala šéfredaktorka listu The Wall Street Journal (WSJ) Emma Tuckerová.

Biden zařadil zajištění propuštění Američanů neprávem zadržovaných v zahraničí mezi hlavní body svého zahraničněpolitického programu na šest měsíců před svým odchodem z funkce.

V jednu chvíli ve čtvrtek chytil za ruku Whelanovu sestru Elizabeth a řekl, že prakticky žila v Bílém domě, zatímco se jeho administrativa snažila Paula osvobodit. Poté pokynul dceři Kurmaševové Miriam, aby přistoupila blíže, a vzal ji za ruku a řekl lidem v místnosti, že má třinácté narozeniny. Požádal všechny, aby dojaté dívce zazpívali k narozeninám, popsala agentura AP.

"Dnešek je mocnou ukázkou toho, proč je v dnešním světě důležité mít přátele," řekl již před příletem trojice Biden. Zvláště ocenil Německo, které v rámci výměny předalo Rusku usvědčeného vraha Vadima Krasikova, který si v německém vězení odpykával doživotní trest za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím, jenž byl odpůrcem ruského režimu. Zelimchan Changošvili byl v roce 2019 zastřelen za bílého dne zblízka při jízdě na kole v berlínském parku Tiergarten.

Německý kancléř Olaf Scholz několik hodin před příletem posledního tria do USA přivítal v Německu dalších 13 propuštěných. Mezi nimi byli například političtí oponenti režimu prezidenta Vladimira Putina Vladimir Kara-Murza a Ilja Jašin, ochránce lidských práv ze sdružení Memorial Oleg Orlov či několik spolupracovníků zesnulého opozičního předáka Alexeje Navalného. Už předtím dorazilo do Ruska letadlo s osmi Rusy propuštěnými z vězení na Západě. Na ranveji je uvítal prezident Putin.

Do výměny se kromě USA, Ruska a Německa zapojilo také Bělorusko, Polsko, Slovinsko a Norsko.