Biden končí v prezidentském boji, Harrisová jeho favoritkou

Americký prezident Joe Biden odstoupil ze své kandidatury za znovuzvolení prezidentem Spojených států. Chce se nyní soustředit na své povinnosti po zbytek funkčního období. Zároveň vyjádřil plnou podporu možné prezidentské kandidatuře své nynější viceprezidentky Kamaly Harrisové. Biden to uvedl na sociální síti X.

Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem. Ta rozvířila otázky o jeho zdravotním stavu a schopnostech zvládat po další roky náročnou funkci.

"Myslím, že je v nejlepším zájmu mé strany a mé země, abych odstoupil a soustředil se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období," napsal Biden v prohlášení s tím, že další podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí v nejbližší době.

V následném prohlášení Biden vyjádřil "plnou podporu" Harrisové, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby. "Demokraté - je čas se spojit a porazit Trumpa. Udělejme to," uvedl na X.

Devětapadesátiletá Harrisová by se stala první černoškou v historii země, která by stanula v čele kandidátky velké strany na prezidentku USA, uvedla agentura Reuters. Podle ní není jasné, zda nyní Harrisovou vyzvou na souboj o demokratickou nominaci jiní vysoce postavení členové strany.

Podle deníku The New York Times (NYT) má ale Harrisová oproti ostatním demokratům velkou výhodu v tom, že pravděpodobně snadno zdědí příspěvky na kampaň, které se jí a Bidenovi dosud podařilo vybrat. Pro ostatní demokratické kandidáty by bylo mnohem těžší přesvědčit jednotlivé donory, aby jim příspěvky přenechali.

Předseda Demokratické strany Jaime Harrison uvedl, že strana provede "transparentní a řádný proces" výběru svého kandidáta pro prezidentské volby. "Američané se od Demokratické strany v krátké době dozvědí, jaké budou další kroky a jak bude nominační proces pokračovat," dodal Harrison.

Biden s přehledem zvítězil v demokratických primárkách, v nichž neměl žádného výrazného vyzyvatele. Strana jej měla oficiálně nominovat do boje o Bílý dům na sjezdu strany, který se koná od 19. do 22. srpna. Demokraté ale již delší dobu plánovali hlasování delegátů uspořádat dříve.

Bidenova neschopnost v televizní debatě s Trumpem místy řádně dokončit myšlenky odvedla pozornost veřejnosti od Trumpova vystoupení, v němž pronesl řadu nepravdivých výroků. Pozornost veřejnosti se od té doby zcela upírala na otázky týkající se Bidenovy fyzické a duševní způsobilosti pro další čtyřleté funkční období.

Pouhé čtyři dny před dnešním oznámením byl Bidenovi potřetí diagnostikován covid-19, kvůli čemuž prezident musel přerušit předvolební cestu do Las Vegas. K odstoupení z nominace ho v posledních dnech vyzvaly více než tři desítky členů Kongresu USA i někteří vlivní členové strany.