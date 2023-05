Bílý dům oznámil, že plánuje Ukrajině dodat další systémy protivzdušné obrany

Spojené státy připravily pro Ukrajinu novou dodávku munice do systémů protivzdušné obrany Patriot, střel do raketometů HIMARS a dalšího vybavení. Oznámil to dnes Bílý dům, který představil nejnovější balík vojenské pomoci pro zemi bránící se už déle než rok ruské ozbrojené agresi. Podle Pentagonu činí hodnota přislíbeného materiálu až 300 milionů dolarů (přes 6,5 miliardy Kč).

"Spojené státy budou pokračovat v podpoře Ukrajiny, budou pomáhat dávat jim věci, které potřebují, aby se mohli lépe bránit," řekl na tiskové konferenci mluvčí Bílého domu pro národně bezpečnostní otázky John Kirby. Nový balík vojenské pomoci přitom spojil s častými leteckými údery ruských sil proti ukrajinským městům, které devastují civilní infrastrukturu.

Součástí nejnovější podpory je munice do systémů Patriot, "které Ukrajina dost efektivně nasazuje", řekl Kirby. Také zmínil systémy protivzdušné obrany Avenger, protiletecké střely Stinger, munici do raketometů HIMARS či dělostřelecké projektily. Americké ministerstvo obrany v tiskové zprávě doplnilo, že Ukrajina dostává také další typy munice včetně té pro drony, systémy pro likvidaci min nebo brýle na noční vidění.

Podle Kirbyho jde o 39. balík pomoci sestavený vládou od srpna 2021 na základě pravomoci čerpat z finanční zásoby vyčleněné na podporu ukrajinské armády americkým Kongresem. Ten předchozí oznámil americký prezident Joe Biden před deseti dny při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Japonsku. Washington uvádí, že od loňské invaze ruských vojsk na Ukrajině poskytl napadené zemi vojenskou pomoc za necelých 38 miliard dolarů (skoro 850 miliard Kč).