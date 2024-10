BMW tlačí na Berlín kvůli clům na elektromobily, Lindner chce hlasovat proti

Německý ministr financí Christian Lindner ostře kritizoval cla na dovoz elektromobilů z Číny do EU navrhovaná Evropskou komisí (EK). Až budou v pátek o návrhu hlasovat členské státy, Německo by se podle něj mělo postavit proti, uvedla agentura DPA. Také německá automobilka BMW na spolkovou vládu tlačí, aby cla odmítla. Německý kancléř Olaf Scholz chce o opatření dále jednat. Odmítat zahraniční konkurenci a zužovat si okruh obchodních partnerů by podle něj nebylo správné.

"Německo nemůže souhlasit s potenciální obchodní válkou s Čínskou lidovou republikou v klíčovém odvětví," zdůraznil Lindner a dodal, že Německo se má zasadit o jednoznačné odmítnutí opatření. "V případě pochybností se bude muset jasně vyjádřit i sám spolkový kancléř," uvedl politik liberální FDP.

"Více obchodu s více partnery a z více zemí - tak vypadá rozumné řízení rizika v nejistém světě," řekl kancléř Scholz. "To je důvod, proč musí jednání o elektrických vozidlech s Čínou pokračovat a proč se musíme konečně vypořádat s oblastmi, kde levný dovoz z Číny poškozuje naši ekonomiku, například u oceli," dodal.

Agentura Reuters s odkazem na své zdroje uvedla, že Francie, Řecko, Itálie a Polsko budou v pátek hlasovat pro zavedení cla až 45 procent na dovoz elektromobilů z Číny. Pokud se to potvrdí, pak to bude stačit na to, aby byl návrh schválen. Proti by se totiž muselo postavit nejméně 15 členských zemí, které představují 65 procent populace Evropské unie. Zmíněné čtyři země společně představují 39 procent populace EU.

Francouzský prezident Emmanuel Macron později v Berlíně řekl, že Evropskou komisi (EK) v otázce dovozních cel na elektromobily z Číny podporuje. Potvrdil tak informaci zdrojů, že Francie bude v pátek hlasovat pro definitivní cla. Macron dodal, že Evropa musí bránit svá průmyslová odvětví před zahraniční konkurencí.

EK uvádí, že cla mají zmírnit efekt levných půjček, půdy a surovin, stejně jako dalších dotací, které Čína svým výrobcům elektromobilů dopřává. Cílem jsou podle komise rovné podmínky, nikoli snaha uzavřít unijní trh čínským výrobcům automobilů. Proti clům se stavějí němečtí výrobci elektromobilů, kteří loni zhruba třetinu aut prodali právě na čínském trhu.

Zavedení cel téměř jistě zvýší diplomatické napětí mezi Bruselem a Pekingem. Pokud bude EK chtít, může ale ještě předložit pozměněný návrh. Scholz také řekl, že chce, aby Evropská unie uzavřela více obchodních dohod. Měla by ale změnit systém tak, aby dohody mohly okamžitě platit pro jednotlivé státy, které je ratifikovaly.

Unijní exekutiva rovněž uvedla, že je ochotna pokračovat s Čínou v jednání o alternativě k zavedení cel a mohla by znovu přezkoumat i takzvaný cenový závazek. Ten zahrnuje minimální dovozní cenu a obvykle také objemový limit. Dřívější nabídku, kterou jí v tomto ohledu Čína předložila, EK odmítla.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck řekl, že komise by měla být před pátečním hlasováním otevřená politickému řešení. "Čína už předložila návrh, aby se ten konflikt řešil politickou cestou. A já teď EU žádám, aby té diskusi byla otevřená," řekl ministr na berlínské konferenci Global Dialogue.

Jednou z možností, o které se jedná, jsou minimální dovozní ceny vypočítané pomocí určitých kritérií, jako je dojezd, výkon baterie a délka elektromobilu, spolu s tím, zda má vůz pohon dvou nebo čtyř kol, uvedl informovaný zdroj, na který se odvolává Reuters. Alternativou je závazek k investicím v EU s kvótami na přechodné období.

EU v červenci uvalila prozatímní dodatečná cla. Ta, která chce definitivně schválit, se pohybují od 7,8 procenta pro elektromobily Tesla až po 35,3 procenta pro auta společnosti SAIC a dalších výrobců. Nejvyšší cla se vztahují na výrobce, kteří podle EK nespolupracovali na unijním vyšetřování dopadů čínských subvencí. Všechna tato cla jsou nad rámec standardního desetiprocentního cla, kterým EU zatěžuje dovoz aut.