Borrell: Srpnové jednání ministrů zahraničí bude v Bruselu, ne v Budapešti

Srpnové jednání unijních ministrů zahraničí se uskuteční v Bruselu, nikoli v Budapešti, oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Reagoval tak na maďarský postoj k válce na Ukrajině. V maďarské metropoli se mělo na konci srpna uskutečnit neformální jednání ministrů zemí EU, označované jako Gymnich.

Podle Borrella dnes během několikahodinové schůzky 25 států kritizovalo chování Maďarska a premiéra Viktora Orbána, který v uplynulých dnech navštívil Rusko i Čínu. Jako symbolický signál, že s vystupováním Budapešti nesouhlasí, se následně Borrell rozhodl svolat jednání ministrů zahraničí do Bruselu ve stejný termín jako je ten pro maďarskou schůzku.

"Pozice EU zůstává stejná, jediný mírový plán, který Evropská unie podporuje, je mírový plán (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského. Rusko je agresor, Ukrajina je oběť," prohlásil Borrell na tiskové konferenci po dnešním jednání ministrů zahraničí zemí EU. Zkritizoval i prohlášení šéfa maďarské diplomacie, které pronesl na jednání Rady bezpečnosti OSN, kde označil EU za unii, která prosazuje válku. "Politika EU není proválečná, to odmítáme. My jen podporujeme Ukrajinu, aby se mohla bránit," dodal. Jediný, kdo chce válku, je podle Borrella ruský prezident Vladimir Putin. "My chceme mír a nikdo nechce mír více než sami Ukrajinci," doplnil.