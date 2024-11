Borrell: Úspěch Ruska na Ukrajině by EU stál více než vojenská pomoc

Když bude Rusko na Ukrajině úspěšné, zaplatí za to EU mnohem více, než kolik nyní dává na vojenskou pomoc. Po skončení dnešního jednání unijních ministrů obrany v Bruselu to uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Evropská unie podle něj musí vyslat ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi jasný signál, že není rozdělená a že bude Ukrajinu i nadále podporovat. Česko na jednání, kterého se zúčastnil i nový generální tajemník NATO Mark Rutte, zastupovala ministryně obrany Jana Černochová.

Evropská unie se již dříve zavázala předat do letošního března Ukrajině na obranu před ruskou invazí milion kusů dělostřelecké munice. Tehdy svůj slib nesplnila, dnes ale Borrell oznámil, že se to již podařilo. "Sice o pár měsíců později, nicméně tento milion byl už doručen a budeme v tom pokračovat, protože Rusko získává munici z KLDR a Íránu," uvedl šéf unijní diplomacie, který před pár dny Ukrajinu navštívil. Bez podpory Severní Koreje, Íránu a Číny by podle něj Rusko ve válce nemohlo pokračovat v takové intenzitě.

S dodávkami dělostřelecké munice pomáhá rovněž iniciativa vedená Českem. Podle českého premiéra Petra Fialy díky tomu Ukrajina do konce roku získá 500.000 granátů.

V případě, že bude do konce listopadu schválena nová Evropská komise, bylo dnešní jednání poslední schůzkou unijních ministrů obrany pod Borrellovým vedením. Ve funkci by ho měla nahradit bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová.

Evropská unie letos v březnu rozhodla o zvýšení prostředků v takzvaném Evropském mírovém nástroji (EPF) o pět miliard eur, které budou určeny právě na vojenskou pomoc Ukrajině. Na vytvoření zvláštního fondu na pomoc Ukrajině (Ukraine Assistance fund, UAF) v rámci EPF se tehdy na jednání v Bruselu shodli unijní ministři zahraničí, i Maďarsko. Právě ale čerpání z tohoto fondu nyní Budapešť blokuje a situaci se podle Borrella nepodařilo vyřešit ani během dnešního jednání.

"Celkem jde o 6,6 miliardy eur vojenské pomoci, které nebyly odblokovány," uvedl šéf unijní diplomacie. V jednáních už nejspíš bude pokračovat jeho nástupkyně Kallasová. Borrell rovněž zmínil, že v rámci vojenské asistenční mise Evropské unie na Ukrajině (EUMAM UA) bylo vycvičeno již 65.000 ukrajinských vojáků. Kapacitu mise by rád ještě navýšil a rovněž ministrům předložil návrh na zřízení koordinačního centra mise přímo v Kyjevě.

"Je jasné, že ruská agrese proti Ukrajině je největší hrozbou pro evropskou bezpečnost a stabilitu od konce druhé světové války," prohlásil Borrell. "Musíme přijímat odvážná rozhodnutí, podporovat Ukrajinu všemi možnými prostředky a vyslat silný signál Putinovi, že Evropa nebude rozdělená," dodal.