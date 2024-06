Bosenskosrbští ministři ve vládě Bosny a Hercegoviny znemožnili některým občanům EU volit do Europarlamentu

Bosenskosrbští ministři ve vládě Bosny a Hercegoviny znemožnili některým občanům Evropské unie hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na diplomatických misích svých zemí. Týká se to občanů Polska, Rumunska a Slovinska žijících v Bosně a Hercegovině, informoval bruselský server Politico. Lidé z okolí bosenskosrbského vůdce Milorada Dodika uvedli, že jde odvetný krok za to, že dotyčné tři země v květnu podpořily rezoluci OSN, podle níž si má svět každý rok připomínat genocidu v bosenské Srebrenici spáchanou v roce 1995 bosenskosrbskými jednotkami.

Podle Politica tři ministři bosenské vlády z koalice bosenskosrbského vůdce Dodika zablokovali přijetí rozhodnutí, které by rezidentům ze zmíněných tří zemí umožnilo odevzdat svůj volební hlas. "Varovali jsme vás, že rezoluce o Srebrenici bude mít negativní politické důsledky v Bosně a Hercegovině," uvedl na instagramu Staša Košarac, jeden z trojice ministrů, kteří hlasovali proti.

"Ignorovali jste naše názory a argumenty," pokračoval Košarac. "Nyní převezměte odpovědnost a zvykněte si na tento přístup k zemím, které podpořily ostudnou rezoluci," dodal politik.

Slovinská ministryně zahraničí Tanja Fajonová označila krok za "nepřijatelný", píše Politico. Poukazuje na skutečnost, že Bosna a Hercegovina v březnu dostala zelenou k zahájení přístupových jednání o členství v Evropské unii.

Krok bosenskosrbských ministrů kritizovali někteří další členové vlády multietnického balkánského státu. Bosenský ministr zahraničních věcí Elmedin Konaković rozeslal svým slovinským, rumunským a polským protějškům dopisy, ve kterých uvádí, že poslední události "ukazují na destruktivní úmysl poškodit bilaterální vztahy mezi Bosnou a Hercegovinou a jejími evropskými spojenci". "Tento krok byl proveden pod zhoubným ruským vlivem, který v Bosně a Hercegovině nabírá stále více na síle," uzavřel Konaković.

Valné shromáždění OSN 23. května schválilo návrh, aby si svět každý rok připomínal genocidu v bosenské Srebrenici vždy 11. července, což byl den obsazení Srebrenice silami generála Ratka Mladiče v roce 1995. Pro návrh připravený Německem a Rwandou hlasovalo 84 zemí včetně České republiky, Francie, Británie či Spojených států. Hlasování se zdrželo 68 delegací a 19 zemí včetně Srbska, Ruska, Číny nebo Maďarska bylo proti.

Za bezpečnost Srebrenice v roce 1995 tehdy měly ručit mírové sbory OSN, početně i výzbrojí slabší nizozemští vojáci se však Srbům rozhodli neklást odpor. Výsledkem byl v té době nejhorší masakr na území Evropy od druhé světové války, při němž zahynulo přes 8000 lidí, většinou bosenských muslimů. Mezinárodní soudní dvůr OSN označil toto hromadné vraždění za genocidu.