Británie překvapila. Trestům smrti pro islamisty nebude bránit

Britské ministerstvo vnitra naznačilo, že by nebránilo Spojeným státům odsoudit dva členy teroristické organizace Islámský stát (IS) v případě, že by byli vydáni do USA. Informace vyplývá z dopisu ministra vnitra Sajida Javida, o kterém informoval britský list The Daily Telegraph. Jde o dvojici, kterou letos v Sýrii zadrželi američtí spojenci.

Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh údajně patřili ke skupině čtyř radikálů, kterým se kvůli britskému přízvuku přezdívalo Beatles, podle slavné hudební skupiny. Jsou podezřelí, že se zapojili do únosu, mučení a vražd západních rukojmích.

V lednu je zadržely Spojenými státy podporované arabsko-kurdské milice SDF a od té doby Británie a USA jednají o tom, kde budou muži postaveni před spravedlnost.

Javid podle listu The Daily Telegraph napsal americkému ministrovi spravedlnosti Jeffu Sessionsovi, že Británie nemá v plánu USA požádat o vydání zmíněných mužů s tím, že soudní řízení by bylo úspěšnější ve Spojených státech. Britský ministr vnitra rovněž podle listu napsal, že Spojené království nebude po USA požadovat, aby se zaručily, že muži nedostanou trest smrti.

"V tomto případě mám jasné důvody k tomu, abych nepožadoval záruku o nevykonání trestu smrti," stálo v dopise. "Jak si jste vědom, Spojené království při extradici požaduje záruku o nevykonání trestu smrti. Tento konkrétní případ proto neodráží naši obecnou politiku ohledně napomáhání výkonu trestu smrti v USA. Případ není ani odrazem názoru britské vlády ohledně zrušení trestu smrti ve světě," pokračoval dopis.

Mluvčí britského ministerstva vnitra uvedl, že se vláda k uniklému obsahu dopisu nebude vyjadřovat s tím, že se o věci nadále jedná s USA. Opoziční labouristé mezitím Javida osočili z "tajného a jednostranného" vypovězení nesouhlasu Británie s trestem smrti.

The Daily Telegraph rovněž na základě jiných dokumentů napsal, že by Británie nezabránila ve vydání mužů do věznice Guantánamo. Mluvčí britského ministerstva vnitra v reakci na to zopakoval, že si Británie i nadále přeje, aby USA zařízení uzavřely. Mluvčí premiérky Theresy Mayové uvedla, že si premiérka přeje, aby oba muži byli souzeni v "nejvhodnější jurisdikci". Zároveň zopakovala, že se Británie z principu staví proti trestu smrti.

Nejznámější z takzvaného teroristického gangu Beatles byl Mohammed Emwazi, přezdívaný "džihádista John". Zabit byl v roce 2015 při britsko-americkém útoku s pomocí bezpilotního letounu. Emwazi se objevil na videích vražd amerických novinářů Stevena Sotloffa a Jamese Foleyho, humanitárních pracovníků z USA a Británie Petera Kassiga, Davida Hainese a Alana Henninga a japonského novináře Kendžiho Gota.

Matka Jamese Foleyho řekla, že si popravu obou mužů nepřeje s tím, že by měli být spíše odsouzeni k doživotí. "Myslím, že s tou jejich zvrácenou ideologií by to z nich jen udělalo mučedníky. Chci, aby byla vykonána spravedlnost tím, že by byli posláni za mříže na zbytek života," uvedla. Čtvrtý terorista Aine Davis je v tureckém vězení.