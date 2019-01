Britové by na trůnu viděli raději Williama než jeho otce Charlese

Téměř polovina lidí ve Velké Británii si myslí, že princ Charles by měl uvolnit nástupnické místo na trůn svému synovi Williamovi. Vyplývá to z průzkumu, který zhotovila pro server The Independent agentura BMG Research.

Rovných 46 procent Britů je toho názoru, že princ William by měl v následnictví přeskočit svého otce a po královně Alžbětě II. usednout na trůn. Kromě toho si pouze 20 procent občanů myslí, že by Charlesova manželka Camilla, vévodkyně z Cornwallu, měla dostat titul královny, bude-li princ z Walesu jmenován králem.

Charles, který jako dědic čeká na trůn už skoro 67 let, se ale i přes přání veřejnosti svého nároku na nového monarchu vzdát nehodlá, informuje The Independent. Nicméně podle průzkumu, jehož se zúčastnilo přes 1500 Britů, se k myšlence převzetí trůnu rovnou princem Williamem staví kladně až 27 procent dotazovaných. Dalších 19 procent se vyjádřilo pro možnost určitého, blíže nespecifikovaného druhu podpory pro Williama, vévodu z Cambridge.

Jen 13 procent z dotázaných řeklo, že by silně protestovalo proti tomu, že by měl být sedmdesátiletý Charles v následnictví přeskočen. Myšlenka změny nástupnictví a uvolnění místa mladé krvi v podobě abdikování prince z Walesu se zamlouvá především mladým lidem ve věku 18-24 let. Rovná třetina z nich by tohle rozhodnutí rozhodně podpořila.

Princ Charles je známý tím, že projevuje na veřejnosti své názory na politiku a společenské dění, což je oproti odměřené královně, která své názory nechává v soukromí, velký kontrast. Jakmile by se však měl Charles stát králem, "pusu na špacír" už si pouštět nebude. "Nejsem tak hloupý. Uvědomuji si, že být panovníkem je něco zcela jiného. Takže samozřejmě zcela rozumím tomu, jak by to v tomhle směru mělo fungovat," ujistil.