Britové lžou o otcovství, aby pomohli těhotným migrantkám, podvody s vízy odhalilo BBC

V Británii se rozmohl podvodný systém, který pomocí fingovaného otcovství umožňuje získat víza a později i občanství těhotným migrantkám. Zprostředkovatelé získávají klientky i na sociálních sítích a nabízejí, že díky zapsání jména britského občana do kolonky otec na rodném listě dítěte bude mít jeho matka snazší cestu k legálnímu pobytu, zjistila v investigativní reportáži stanice BBC. Muži za svou ochotu být úředně uvedeni jako otci dostávají až 10.000 liber (270.000 Kč).

Pořad Newsnight stanice BBC poslal na několik míst svou reportérku v utajení, která předstírala, že je těhotná a v Británii je nelegálně a hledala řešení své situace. Skrytou kamerou pak natočila setkání se zprostředkovateli, kteří nabízeli možnost propojení s britskými občany ochotnými fingovat otcovství.

Jedna žena, která takové služby nabízela, se figurantce chlubila, že tímto způsobem pomohla už tisícům žen k legálnímu pobytu. "Vím, jak to zařídit. Už se nemusíte strachovat, že nemáte pas. Určitě vám ho přidělí," sdělila.

Podle Any Gonzálezové, právničky specializované na imigrační právo, je tento podvod velmi promyšlený a je obtížné jej odhalit. "Je to svým způsobem důkaz toho, jak jsou ty ženy zoufalé a co všechno jsou ochotné udělat pro to, aby měly právo zůstat v Británii," řekla.

Ministerstvo vnitra ale BBC sdělilo, že má prostředky, jak takovým podvodům zabránit a že při rozhodování o vízech nehraje roli jen samotný rodný list. V loňském roce bylo britskými úřady uděleno 4860 rodinných víz v kategorii, do níž spadají i žádosti nastávajících matek s britským partnerem.

Pokud migrantka, která je v Británii nelegálně, porodí dítě, jehož otcem je britský občan, pak má novorozenec automaticky britské občanství. Matka pak může zažádat o rodinné vízum, které jí dá možnost zůstat v Británii a posléze i o občanství.