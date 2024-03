Britský velvyslanec kritizoval výroky Roberta Fica, ten se vůči kritice ohradil

Britský velvyslanec na Slovensku Nigel Baker ostře kritizoval postoj Bratislavy k ruské válce proti Ukrajině. Nepřímo se ohradil především proti vyjádřením premiéra Roberta Fica. Uvedl, že ho překvapily výroky o tom, že Západ nepodporuje mír na Ukrajině. Fico v reakci na to na svém profilu na facebooku napsal, že ho šokuje, jak se o politice slovenské vlády britský velvyslanec vyjadřuje.

Současná slovenská vláda odmítá poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc. Premiér Fico při setkání šéfů vlád zemí Visegrádské skupiny v Praze tento týden například označil za "militantní" pondělní summit v Paříži o pomoci Ukrajině. "Neslyšel jsem tam jediné slovo o míru a mírových jednáních," řekl.

Velvyslanec Baker ve videu zveřejněném na síti X řekl, že ho v posledních dnech překvapila vyjádření o tom, že Západ nepodporuje mír na Ukrajině. Připomněl také, že Slovensko je součástí Západu, včetně NATO a EU.

"Tvrdit, že my nebo Západ nemáme zájem na míru, je nesprávné. Je to nepravdivé. Prostě a jednoduše. Řekněme si celkem jasně, že míru je možné dosáhnout velmi snadno, pokud se Rusko stáhne za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Tato podmínka není a neměla by být kontroverzní. Pan premiér Fico jasně řekl, že Slovensko tyto hranice uznává," připomněl Baker a zdůraznil, že "je to Rusko, kdo neprojevil zájem o mír".

Fico uvedl, že ho šokovalo, jak se na adresu politiky slovenské vlády Baker vyjadřuje. "Představte si, že by v Londýně vystoupil náš velvyslanec a bral by si do úst britskou vládní politiku a britského premiéra," napsal Fico na svém facebookovém profilu. Dodal, že by "možná bylo lepší, kdyby Baker občanům Slovenska vysvětlil, jakou úlohu sehrál bývalý britský premiér Boris Johnson, když krátce po začátku války na Ukrajině působil na ukrajinské politické vedení, aby nepodepisovalo mírovou smlouvu s Ruskem, která garantovala Ukrajině unijní perspektivu a vojenskou neutralitu". Bakera vyzval, aby apeloval na šéfa britské diplomacie Davida Camerona, aby zveřejnil "své militantní vystoupení na summitu v Paříži v pondělí". V čem byl Cameronův projev militantní, Fico neuvedl.

"Toto jsou minimálně dva důvody, proč by ho (velvyslance) nemělo překvapovat, že nejsem přesvědčený o upřímnosti Západu dosáhnout na Ukrajině mír," napsal také Fico.

Slovensko společně s Maďarskem jsou jedinými zeměmi Evropské unie, které jsou do značné míry vstřícné vůči Rusku navzdory jeho agresi vůči Ukrajině. Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár se v sobotu v Turecku na žádost Moskvy sešel se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Podle Fica Slovensko vede suverénní a vyváženou zahraniční politiku. Blanár řekl, že "bez diplomacie se nedá najít diplomatické řešení a žádné války neskončí".

Schůzku kritizovala také slovenská prezidenta Zuzana Čaputová, podle které "nás nepřivedla blíže spravedlivému míru na Ukrajině". Dodala, že nejrychlejší cestou k míru by bylo, kdyby ruský prezident Vladimir Putin nařídil svým jednotkám, aby se stáhly z Ukrajiny, a ne dávat mu naději na vítězství a přijetí.