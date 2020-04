Část Evropy se nadechuje, WHO ale varuje před nejhorším. Přijdou další vlny

Ačkoli s nemocí covid-19 nadále umírají v některých západních státech stovky lidí denně, na mnoha místech se stále více potvrzuje trend mírného poklesu počtu nově zemřelých či infikovaných. Některé vlády se proto chystají uvolňovat přísná ochranná opatření přijatá s cílem přibrzdit šíření nákazy. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) ale svět to nejhorší z hlediska současné pandemie teprve čeká. Německá kancléřka Angela Merkelová zase varovala před příliš unáhleným návratem k běžnému hospodářskému životu.

Ve světě se koronavirus dosud prokázal u 2,4 milionu lidí, z nichž na 167 tisíc zemřelo. Jenom z USA bylo dosud hlášeno na 765 tisíc nakažených a přes 41 tisíc mrtvých s nemocí covid-19.

Údaje z několika nejhůře zasažených zemí v pondělí nicméně pokračovaly v pozitivním vývoji. V Itálii přibylo za posledních 24 hodin 2256 nakažených, což je nejméně za téměř šest týdnů. Španělsko, kde počet infikovaných překonal hranici 200 tisíc, poprvé po čtyřech týdnech ohlásilo méně než 400 mrtvých po nákaze koronavirem za den. Smrtelná bilance v britských nemocnicích narostla nejméně za posledních 14 dní.

Francie se v pondělí po Spojených státech, Itálii a Španělsku stala čtvrtou zemí, kde počet úmrtí spojovaných s nemocí covid-19 překonal 20 tisíc. Denní přírůstek obětí je vyšší než v neděli, ale nižší než ve zbytku minulého týdne, klesá rovněž zatíženost místního zdravotnického systému.

V USA evidují již přes 41 tisíc úmrtí souvisejících s koronavirem, rychlost růstu obětí se tam však také zpomaluje. Nejhůře zasažený stát New York v pondělí oznámil nejmenší denní počet obětí za poslední dva týdny.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nicméně prohlásil, že pandemie zatím není překonaná a svět to nejhorší stále ještě čeká. Podle některých odborníků chtěl upozornit na situaci v Africe, kde stále hrozí riziko nekontrolovatelného šíření nákazy. Rozvojové organizace varují, že kvůli pandemii některé africké země mohou čelit růstu sociálního napětí a nepokojům.

Další vlny

Merkelová řekla, že zlepšující se bilance počtu nemocných může být klamná, neboť stále hrozí nebezpečí další vlny pandemie. Považuje proto za nezbytné nadále zachovat disciplínu a dodržovat karanténní opatření. V Německu v pondělí opět mohly otevřít obchody s plochou do 800 metrů čtverečních a také prodejny aut, kol či knih.

Částečné otevírání svých ekonomik zahájilo také Norsko či Dánsko, Maďarsko a Slovensko se k němu chystají v příštích týdnech.

Nejhůře zasaženým státem mimo USA a Evropu je nyní Turecko, kde počet nakažených stoupl o 4674 lidí, což je více než v neděli. Koronavirus se tam prokázal již u téměř 91 tisíc lidí. K nejzamořenějším zemím patří také Írán, kde za den přibylo dalších 91 mrtvých, což je vyšší denní nárůst než o den dříve. Celkově má země 5209 mrtvých a přes 83 tisíc infikovaných.

Rusko má podle prezidenta Vladimira Putina vrchol pandemie teprve před sebou, aktuálně eviduje 47 121 infikovaných a přes 400 obětí nákazy.

