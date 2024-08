Časté izraelské pokyny k evakuacím ztěžují poskytování humanitární pomoci v Gaze

Další a další pokyny izraelské armády k evakuacím v Pásmu Gazy výrazně ztěžují poskytování humanitární pomoci, oznámili dnes zástupci úřadů OSN. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného činitele napsala, že OSN byla nucena pozastavit humanitární operace v Pásmu Gazy poté, co Izrael v neděli večer vydal nové příkazy k evakuaci tábora Dajr Balah v centrální části tohoto palestinského území. Mluvčí generálního tajemníka OSN posléze uvedl, že úřad OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA v Gaze dál funguje, ale s omezeními.

Louise Wateridgeová z UNRWA z Gazy informovala, že jen za poslední měsíc tam izraelská armáda vydala 15 pokynů k evakuacím. "Pokaždé, když vydají evakuační pokyn, musíme zastavit práci a přemýšlet jak dál, protože naše zařízení jsou velmi často v těchto oblastech, které se mají evakuovat," uvedla Wateridgeová.

Sam Rose, rovněž z UNRWA, doplnil, že takzvaná humanitární zóna vyhlášená Izraelem se stále zmenšuje. "Jsme zatlačováni do stále menších oblastí," uvedl. "Nyní je to asi 11 procent území Pásma Gazy. A není to 11 procent země, kde se dá žít, kde jsou služby. Jsou to písečné duny," dodal.

"Lidé staví stěny z písku, aby zastavili proud mořské vody do jejich provizorních přístřešků... mezi lidmi jsou škorpióni, komáři, krysy, myši, hadi," popsala Wateridgeová. "Šíří se tam nemoci...naděje tam není žádná. Když s nimi mluvíme, říkají, že vlastně čekají na smrt," dodala.

Poté, co Izrael nařídil evakuaci města Rafáh na jihu Pásma Gazy, přemístila OSN své hlavní ústředí pro v Gaze a většinu personálu právě do Dajr Balahu. Zaměstnanci OSN se podle nejmenovaného činitele OSN museli evakuovat tak rychle, že na místě zanechali i část vybavení.

Válka v Pásmu Gazy začala teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás loni 7. října, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců v izraelském pohraničí povraždili téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli do Gazy jako rukojmí. Odvetná ofenziva Izraele si v Gazy od října podle palestinských úřadů, ovládaných Hamásem, vyžádala životy nejméně 40.435 Palestinců a nejméně 93.534 dalších Palestinců bylo zraněno. Tyto údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, jichž izraelská armáda dle svého tvrzení zabila přes 17.000.

Izraelská ofenziva zahrnující rozsáhlé a intenzivní bombardováním srovnala velkou část hustě zastavěného Pásma Gazy se zemí a na 1,9 milionu z 2,3 milionu jeho obyvatel vyhnala z domovů, velká část z nich se musela přemisťovat už několikrát. Bombardování, boje a izraelská blokáda, umožňující vstup jen nedostatečnému množství pomoci, způsobila v oblasti také obrovskou humanitární krizi.