Cely obsahující vši a chřipku. USA přemístí dětské migranty

Vláda Spojených států přesouvá většinu dětských migrantů ze zařízení pohraniční stráže u texaského El Pasa, kde byly podle pozorovatelů drženy bez adekvátní péče. Právníci, kterým soudce nedávno povolil místo navštívit, hovoří o "děsivých celách", kde děti celé týdny nedostávaly pořádně najíst, neměly dostatečné hygienické zázemí a některé z nich musely spát na betonové podlaze. Americké právo přitom zakazuje zadržování dětí u pohraničníků déle než 72 hodin.

Americké ministerstvo zdravotnictví v reakci na zprávy oznámilo, že k úternímu dni bude ze stanice v obci Clint 249 dětí přesunuto do detenčních center spravovaných tímto resortem. Další mají putovat do stanového tábora koncipovaného pro pobyt rodin. V nevyhovujících podmínkách bylo předtím v Clintu přes 300 nezletilých migrantů. V pondělí jich tam podle informací agentury Reuters zůstávalo 30.

O alarmující situaci dětských migrantů informovala minulý týden agentura AP s odvoláním na skupinu právníků, kteří zařízení u El Pasa navštívili. AP vylíčili, že dětem na stanici pohraniční stráže chybělo jídlo, čisté oblečení nebo kartáčky na zuby a mýdlo. Mnohé z nich podle právníků uvedly, že na hranici USA s Mexikem dorazily bez doprovodu, některé ale byly po vstupu do USA odděleny od rodičů či dospělých pečovatelů.

"Za 22 let, co navštěvuji děti ve vazbě, jsem nikdy neslyšela o podobné míře krutosti," řekla o podmínkách v Clintu Holly Cooperová z centra imigračního práva při Kalifornské univerzitě. Další z osob, které místo navštívily, řekla webu BBC, že děti byly "zamčené v děsivých celách s otevřeným záchodem uprostřed místnosti", v níž také jedly a spaly.

Podle AP byly některé děti u pohraničníků tři týdny. "Nikdo se o ně nestaral... mají tam vši, mají chřipku," řekl BBC po návštěvě profesor Warren Binford z oregonské Williametteské univerzity. O ty nejmenší se podle něj staraly starší děti. Zástupkyně vlády se přitom minulý týden snažila přesvědčit federální soud, že podmínky splňovaly zákonný požadavek na "bezpečné a sanitární" prostředí.

A Trump official tried to argue that detained children don’t need soap, toothbrushes, or beds to be ‘safe and sanitary’ while in Border Patrol custody pic.twitter.com/sRFPZsDbwy