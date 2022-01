České aerolinky Smartwings přistály jako první s Boeingem 737 MAX na Antarktidě

České aerolinky Smartwings ve čtvrtek přistály jako první na světě s letadlem Boeing 737 MAX na Antarktidě. Let z norského Osla si objednala společnost Aircontact pro dopravu členů Norského polárního institutu na jejich základnu za jižním polárním kruhem. Ve středu o tom dopravce informoval v tiskové zprávě. Další let dopravce plánuje v závěru února.

Samotný let na Troll Airfield v severním cípu Antarktidy byl podle aerolinek bez komplikací. Boeing 737 MAX vzlétl z norského Osla a směřoval s mezipřistáním v Čadu do jihoafrického Kapského Města, odkud zamířil na Antarktidu. Poslední část trasy trvala šest hodin. Letadlo uletělo celkem 15 680 kilometrů. Na Antarktidě letadlo strávilo zhruba dvě hodiny, následně se přes Kapské Město znovu vrátilo do Norska.

Letadlo na Antarktidě využilo tamní dráhu, která je vybudovaná na ledovci v nadmořské výšce 1232 metrů. Ledem pokrytá dráha je 3000 metrů dlouhá a 60 metrů široká. Samotná ledovou vrstvu před letem ověřili pracovníci Norského polárního institutu a povrch speciálně upravili, aby letadlo mohlo přistát a vzlétnout podle bezpečnostních pravidel výrobce. Jiné záložní letiště podle Smartwings nebylo možné využít. Posádka letadla dostávala podle aerolinek během letu zprávy o počasí a způsobilosti letiště. Počasí společnost sledovala už pět dní před letem.

Aerolinky pro přistání vyslaly specializovanou posádku tvořenou třemi zkušenými kapitány dopravce, kterými byli Tomáš Nevole, Jan Šťastný a Lubomír Malík. "Na takový let je potřeba se důkladně připravit. Příprava trvala dlouhé měsíce předem, let i přistání proběhly hladce," uvedl Nevole. Kapitáni před letem absolvovali výcvik pro seznámení s danou oblastí provozu a letištěm a také pro přežití v arktických podmínkách. Letoun pak dopravce vybavil polárními soupravami pro přežití včetně polárních oděvů pro posádku, navíc na palubě nesl některé důležité náhradní díly.

Výzkumná stanice Troll Research Station provozovaná Norským polárním institutem leží 235 kilometrů od moře ve východní části Pobřeží princezny Marthy v Zemi královny Maud v Antarktidě. Věnuje se monitorování životního prostředí a klimatu, vědeckému výzkumu a mapování. Samotná vzletová a přistávací dráha je vybudovaná na ledovci v nadmořské výšce 1232 metrů.