České ministerstvo nadále podporuje vzdělávání Ukrajinců v ČR

Ministerstvo školství (MŠMT) dál podpoří ukrajinské asistenty pedagoga a jazykové vzdělávání Ukrajinců. Pro období od začátku nového školního roku do konce kalendářního roku rozdělí mezi školy téměř 116 milionů korun na práci ukrajinských asistentů a vysokým školám na jazykové vzdělávání přes 12 milionů korun. Ministerstvo školství o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Podpora ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje na stejném principu, jak tomu bylo v minulém školním roce. Podle ministerstva tak dál platí, že tato pozice bude financována ze státního rozpočtu v případě, že bude ukrajinský asistent působit ve třídě, která má nejvýše 50 procent cizinců, pokud škola současně splní stanovené minimální počty cizinců.

"Bližší informace ohledně počtu zapojených škol se dozvíme z mimořádného sběru dat v průběhu září. Školy opět nebudou muset vyplňovat žádné žádosti navíc, pouze v uvedeném sběru dat potvrdí, zda mají, nebo naopak nemají o tuto pozici a její financování ze strany státu zájem," uvedl vrchní ředitel sekce vzdělávání na MŠMT Jan Mareš.

Od září do prosince roku 2022 si podporu ve výši zhruba 114 milionů korun na práci ukrajinských asistentů rozdělilo 583 škol. Na platy asistentů a další související výdaje v období od ledna tohoto roku poslalo ministerstvo 552 školám ze všech krajů asi 218 milionů korun. Na peníze pro ukrajinské asistenty pedagoga měly letos zatím nárok mateřské a základní školy, kde se učí alespoň deset ukrajinských dětí. Střední školy a konzervatoře mohly o příspěvek žádat v případě, že vykázaly alespoň 20 studentů z Ukrajiny. Podle statistiků je v Česku 5374 mateřských škol, 4261 základních škol a 1293 středních škol.

Dál ministerstvo také podpoří jazykové vzdělávání. Konkrétně jde o výzvu "Jazyk jako brána: Soustavné jazykové vzdělávání pro Ukrajince - migranty směřující k jejich terciárnímu vzdělávání v českém jazyce." O dotaci může požádat veřejná vysoká škola, která v každém z třech předešlých kalendářních let měla soustavnou jazykovou a odbornou přípravu cizinců ke studiu v českojazyčných studijních programech v rozsahu alespoň šest měsíců, a to jakoukoliv formou. Žádosti lze podávat od 6. září do 6. října letošního roku.