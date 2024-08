Českého občana zadrženého v Zimbabwe pro údajné šíření lží místní soud osvobodil

Zimbabwský soud dnes vynesl osvobozující verdikt v případu českého občana, jenž byl tento měsíc zadržen pro podezření z šíření lží. ČTK to sdělil český konzul Michal Novák, který soudní jednání sledoval na místě. Muž bude podle českého ministerstva zahraničí z vazby převezen do zimbabwské metropole, odkud v sobotu večer odletí do Česka.

"Soud neshledal jednání obžalovaného Čecha za protiprávní. Nebyl prokázán ani záměr narušovat veřejný pořádek a proto bude obžalovaný český občan bezpodmínečně propuštěn," informoval Novák. "Přes všechno úsilí a zapojení všech dostupných kontaktů, včetně zimbabwského ministerstva zahraničí, imigrační úřad nevydal potřebné povolení k opuštění věznice. Zítra (v sobotu) ráno ho budou eskortovat do Harare na letiště, odkud poletí večerním letem do ČR," oznámil později Černínský palác.

Policie Čecha zatkla 1. srpna v provincii Masvingo, asi 300 kilometrů jižně od zimbabwské metropole Harare, když natáčel video, ve kterém v angličtině líčil špatnou ekonomickou situaci a dlouhé výpadky dodávek elektřiny a vody v Zimbabwe. Místní média původně v souvislosti s obviněním z šíření lživých informací psala, že dotyčnému hrozí až 20 let vězení.

Video, ve kterém se muž natáčel na veřejném prostranství, soud v Masvingu označil za subjektivní názory turisty v cizí zemi, uvedl konzul Novák.