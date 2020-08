Československo pomohlo ukončit apartheid, tvrdí velvyslankyně JAR

Epidemie koronaviru tíží mnohé země po celém světě. Mezi nejvíce postižené patří Jihoafrická republika, která vede přesné statistiky o množství nakažených a každodenním přírůstku. Po první vlně koronaviru, se kterou se země snažila vypořádat pomocí celoplošných přísných pravidel a celostátní karantény, se dostavila vlna druhá a vláda je nucena se vracet zpátky k přísným opatřením, mezi která patří zákaz prodeje alkoholu. Jihoafrická velvyslankyně v České republice Naomi Ribbon Mosholi uvádí, že vláda v JAR se snažila reagovat rychle, jakmile se objevilo nebezpečí nákazy. Ocenila také rychlé jednání české vlády ve snaze zmírnit šíření koronaviru.

Jak se podle vás zvládá Jihoafrická republika vypořádat s epidemií koronaviru?

Přestože jsem studovala historii a znám velmi dobře příběhy o španělské chřipce nebo pandemii AIDS, tato "koronavirová situace" mi stále přijde neuvěřitelná. To, co se událo například v Itálii nebo ve Španělsku, mě proto rozhodně nenechává chladnou. Mnozí z nás si v dnešní době ani nemohli představit, že všechno, co jsme se učili v hodinách dějepisu o středověkých epidemiích, které zabily tisíce lidí, potká i nás v 21. století.

Jihoafrická vláda podle mě reagovala velice rychle, jakmile se v zemi potvrdil první případ viru covid-19. Vláda udělala vše pro to, aby zjistila, kteří jedinci se mohli dostat do kontaktu s nakaženými v souvislosti s cestováním do Itálie a jiných evropských zemí. Jihoafrická vláda a prezident Cyril Ramaphosa museli kvůli rychlému šíření viru v zemi uzavřít hranice a zakázat cestování do Jihoafrické republiky. A i když se všichni obáváme o zdraví našich blízkých a spoluobčanů, trápí nás i ekonomický dopad, který tato pandemie bude mít. Příchod ekonomických problémů totiž může zesílit problémy Jihoafričanů. Pro lidi, kteří žijí v chatrčích nebo v chudých čtvrtích, dodržování mnohých opatření může být náročné. Proto moc soucítíme s rodinami obětí koronavirové epidemie a skutečně doufáme, že se brzy objeví vakcína, která pomůže tuto strašlivou nemoc porazit.

Co si myslíte o opatřeních, která od poloviny března zavádí a průběžně mění česká vláda ve snaze zabránit šíření koronaviru?

Podle mého názoru česká vláda od začátku reagovala na tuto nezvyklou situaci velmi rychle. Stejně jako Jihoafrická republika zavedla přísná bezpečnostní opatření a díky tomu se částečně podařilo dostat pod kontrolu šíření nákazy a zabránit tak velké úmrtnosti. Bohužel v některých zemích boj s epidemií zhoršuje chudoba, a proto obdivuji, jak fungují charitativní organizace a že i v těch nejtěžších dobách se najdou lidé, kteří dokážou pomáhat slabším. Například v JAR, kde se těžká finanční situace týká převážně původního obyvatelstva, pomoc ze strany vlády v podobě příspěvků a charitativních organizací hraje opravdu významnou a pozitivní roli.

Měla jste šanci si vybrat, v jaké zemi budete působit na postu velvyslankyně? A co jste věděla o České republice předtím, než jste sem přijela?

Bylo by to sice hezké, kdyby si velvyslanci mohli vybrat zemi, ve které budou působit, ale tak to bohužel nefunguje. Všechny vlády světa, stejně tak i vláda České republiky, vybírají své diplomatické zastoupení v zahraničí podle svého uvážení. A právě proto je v dnešním globálním světě je tak důležité klást důraz na vytváření a udržování přátelských vztahů mezi státy.

Pamatuji si ještě, kdy bývalé Československo podporovalo v Jihoafrické republice snahy o změnu tehdejšího vládního systému. Československo bylo jednou z několika zemí, které přispěly ke svržení apartheidu v mé vlasti a v dalších zemích subsaharské Afriky. OSN by sama nedokázala v JAR dosáhnout tak výrazné změny bez pomoci dalších států, mezi kterými bylo i Československo. Mnoho lidí, stejně jako já, muselo i v mladém věku kvůli tehdejšímu režimu a jeho snaze udržet apartheid uprchnout z JAR. Spoustu z nich přijaly země bývalého sovětské bloku. Proto jsme i Čechům vděční za podporu, kterou nám poskytli v těžkých časech. Vazby mezi Českou a Jihoafrickou republikou mají ale i velkou ekonomickou tradici, protože Česko je pro nás největším obchodním partnerem ve střední Evropě. A myslím si, že obě země velmi tvrdě pracují na tom, aby naše spolupráce v oblasti trhu, vědy i vzdělávání mohly dál růst a vyvíjet se.

Mají podle vás Češi a Jihoafričané něco společného? Všimla jste si něčeho?

Češi a Jihoafričané jsou si více podobní, než by se mohlo zdát. Konec koloniální Afriky by nebyl možný, kdyby země bývalého sovětského bloku, včetně Československa, nepomohly s jejím ukončením. Bohužel v Česku mají lidé tendenci vnímat Jihoafrickou republiku jako primitivní stát, takové mýty pak ztěžují vyjednávání ohledně vzájemné spolupráce a obchodu na obou stranách. To je veliká škoda, protože podle skutečných čísel a statistik se cestovní ruch a obchod s JAR se těší zájmu ze strany českých společností.

V České republice už žijete několik let. Líbí se vám česká kultura a tradice?

Je rozhodně pravda, že Česká republika není jenom krásnou zemí, ale také evropským kulturním centrem. I když jsou naše kultury velmi odlišné, tak ta česká je natolik zajímavá, že si dokáže získat i přízeň lidí z jiného kontinentu. Zároveň věřím, že je taky mnoho možností, jak Čechům přiblížit naši bohatou africkou kulturu. Je totiž důležité, aby Česko mělo představu o vývoji, kterým naše země prochází.

Máte v Jihoafrické republice nějaké nejoblíbenější místo?

Přestože se mnozí turisté zaměřují převážně na nejslavnější místa jako Kapské Město, Krugerův park nebo mé rodné Soweto, kde žil i Nelson Mandela, každý čtvereční kilometr Jihoafrické republiky má co nabídnout. Proto vždy podporujeme zájem turistů a dalších návštěvníků, kteří chtějí Jihoafrickou republiku navštívit a poznat její krásy.

Jihoafrická republika má celkem devět provincií a každá je turisticky zajímavá. Například v provincii Gauteng se nachází slavná oblast, které se přezdívá Kolébka lidstva, kde archeologové i nadále objevují významné nálezy fosilií a ostatky homo sapiens. Provincie Limpopo je zase známá díky oblasti Maphungubwe, kde se po staletí těžilo zlato a další minerály. Každý návštěvník JAR si může najít své, ať už se rozhodne pro relax, nebo cestování.