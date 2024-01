Čeští hasiči nadále zůstanou na severu Francie, kde pomáhají s následky záplav

Čeští hasiči budou na severu Francie s následky záplav pomáhat déle. Na místě působí od minulého pátku, původně tam měli zůstat deset dní. Na základě žádosti Francie nakonec budou v záplavami sužované oblasti pomáhat o deset dní déle. Současný 18členný tým vystřídá v neděli nový tým 18 hasičů z Moravskoslezského kraje a záchranného útvaru hasičského sboru. Dvě velkokapacitní čerpadla, která Češi přivezli do Francie minulý týden, zůstávají na místě, informoval dnes v tiskové zprávě mluvčí hasičů Jiří Fröhlich.

Nový hasičský tým má vyjet směrem do Francie v noci na neděli z Hlučína a týž den večer by měl dorazit do oblasti Pas-de-Calais. "V pondělí si oba české týmy vymění poznatky, seznámí se s úkoly v oblasti postižené povodněmi, následně se původní tým složený z 18 hasičů vrátí zpět do České republiky," uvedl mluvčí.

Podle něj se ve Francii nyní otepluje a minimálně do úterý by tam mělo být nad nulou, proto se očekává tání sněhu a opětovné zvyšování hladin řek. S ohledem na situaci dostaly od francouzské strany žádost o prodloužení pomoci i další týmy, které ve Francii pomáhají, tedy slovenský a nizozemský tým, dodal mluvčí.

V některých obcích Pas-de-Calais voda rozvodněné řeky Aa v předchozích dnech zatopila část ulic a úřady doporučily obyvatelům omezit pohyb. Rozvodnily se také další toky. Česko minulý týden vyslalo po žádosti Francie na pomoc do postižené oblasti hasičský tým se dvěma čerpadly, obojživelným vozem a záchranným člunem.