Charkov hlásí jednoho zabitého a deset zraněných po ruském útoku

Jeden člověk zahynul a deset dalších utrpělo zranění při dnešním ruském vzdušném útoku na druhé největší ukrajinské město Charkov. Na platformě Telegram to uvedl šéf charkovské oblastní správy Oleh Syněhubov. Podle serveru Ukrajinska pravda invazní armáda útočila na město naváděnými leteckými bombami.

"V důsledku nepřátelského náletu na civilní objekty v Ševčenkivské a Cholodnohirské čtvrti Charkova bylo zraněno deset lidí. Jeden člověk zahynul. Mezi zraněnými jsou dva teenageři ve věku 15 a 16 let," uvedl odpoledne Syněhubov, podle něhož útok zasáhl to, co označil za soukromý sektor a dětský vzdělávací ústav.

Šéf oblastní správy dále uvedl, že po úderu zůstala bez dodávek elektrické energie polovina charkovských spotřebitelů a energetici se snaží dodávky proudu obnovit.

Moskva se k útoku nevyjádřila. Agentura Reuters už dříve poznamenala, že Rusko dlouhodobě popírá záměrné útočení na civilisty, ale v jeho válce proti Ukrajině jich už zahynuly tisíce.

Ukrajinští činitelé informovali o ruském vzdušném úderu řízenými leteckými pumami na Charkov také v sobotu, kdy podle nich zemřeli dva lidé a dalších více než 50 jich utrpělo zranění. Sobotní útok podle Syněhubova poškodil mimo jiné pětipatrový bytový dům, dvě lékárny, autosalon, automobily, trolejbus a další objekty.

Charkov leží několik desítek kilometrů od hranic s Ruskem a terčem jeho vzdušných útoků je od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Rusové útočí na Charkovskou oblast a její metropoli pomocí dronů, různých typů střel včetně raket ze systémů protivzdušné obrany S-300 či S-400, které ruské síly používají také k ostřelování pozemních cílů, a v poslední době i s pomocí klouzavých leteckých bomb. V prvních měsících své invaze na Ukrajinu se Rusové Charkov pokoušeli neúspěšně dobýt.