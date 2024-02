Chlapci a muži z generace Z častěji věří, že feminismus je škodlivý, uvedl list The Guardian

Muži a chlapci z generace Z, narození přibližně v letech 1997 až 2012, jsou častěji než takzvaní baby boomeři (1946 až 1964) přesvědčeni, že feminismus spíše škodí než prospívá. Napsal to list The Guardian s odkazem na průzkum, podle kterého každý čtvrtý Brit ve věku 16 až 29 let věří, že je těžší být mužem než ženou.

Pětina mužů v této věkové kategorii má také příznivý názor na kontroverzního influencera Andrewa Tatea, ukázal průzkum provedený mezi více než 3600 lidmi. Bývalý britsko-americký kickboxer, který má na sociální síti X 8,7 milionu sledujících, v Rumunsku čelí obvinění ze znásilnění, obchodování s lidmi a vytvoření zločinecké skupiny s cílem sexuálního vykořisťování žen, což popírá. Veřejně však mluvil o bití či škrcení žen a sám sebe označil za "absolutního misogyna".

Pokud jde o feminismus, 16 procent mužů z generace Z má pocit, že přinesl více škody než užitku, zatímco mezi lidmi staršími 60 let to bylo 13 procent.

Údaje vyplynuly z průzkumu společnosti Ipsos pro britskou univerzitu King's College London. "Jedná se o nový a neobvyklý generační vzorec," uvedl profesor Bobby Duffy z politického institutu na této vysoké škole. "Obvykle to bývá tak, že mladší generace jsou s nově vznikajícími společenskými normami trvale spokojenější, protože s nimi vyrůstaly jako s přirozenou součástí svého života," dodal.

Větší podíl mladých mužů si stále myslí, že je dnes těžší být ženou než mužem, že feminismus přinesl více užitku než škody a mají nepříznivý názor na Tatea. "Existuje ale stálá menšina, která zastává opačný názor. To ukazuje na reálné riziko roztržky mezi touto nastupující generací," řekl Duffy.

Muži z různých etnických skupin nejčastěji sledují Tatea, přičemž více než třetina z nich souhlasí s tvrzením, že "vznáší důležité otázky týkající skutečných hrozeb pro mužskou identitu a genderové role", zatímco mezi bílými muži je to 12 procent. Výzkumníci zdůraznili, že velikost vzorku je příliš malá na to, aby z ní šlo určit, které menšiny jsou hnací silou tohoto trendu.

Tate často mluví o tom, že by mladí muži by měli převzít kontrolu nad svým životem. "Nemáte být šťastní. Máte být monumentálně vlivní a schopní," vzkázal jim na nedávném videu, kde střílí z pistole a řídí sportovní auto.

Část Tateovy přitažlivosti pro mladé muže z různých etnických menšin pravděpodobně spočívá v tom, že jim nabízí "přímější cestu ke změně v jejich životě", řekl Colin Brent, pracovník s mládeží v Ealingu. "Mladí muži ze znevýhodněných komunit slyší hodně řečí o politice boje proti nerovnosti a rasové diskriminaci. Tyto věci jsou abstraktní. Lidé nepocítí změnu ve svých životech okamžitě a je těžké vidět, že se něco mění," řekl Brent. "Andrew Tate mluví o bezprostřednosti a to je to, co lidi přitahuje. Říká, že takhle bys měl být mužem. Takhle bys měl zbohatnout. Nabízí alternativu k pomalému procesu politických změn," dodal.