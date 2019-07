Chtěl do Číny propašovat vojenské systémy. Hrozí mu 200 let vězení

Čínský profesor elektrotechniky z Kalifornské univerzity v Los Angeles byl minulý týden americkou vládou shledán vinným z pokusu o pašování citlivých údajů ohledně vojenské elektrotechniky do své rodné země. Hrozí mu za to vězení až v poněkud bizarní délce trvající přes dvě století. Zprávu přinesly servery Newsweek a The Independent.

Počítačové mikročipy či radarové a elektronické aplikace (různé formy radiokomunikací, rušiček či datových sítí), jež se mohou využívat v řadě vojenských systémů, například v navádění raket a stíhacích letounů. To se snažil nelegálně propašovat do své rodné země 64letý Yi-Chi Shih, který pracoval na půl úvazku na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

Ministerstvo spravedlnosti v úterý uvedlo, že profesor může za tento prohřešek strávit až 219 let ve vězení. Shih spolupracoval s jistým Kiet Ahn Maiem z Pasadeny, který se k pomoci během pašování přiznal už v prosinci.

Nelegální export měl proběhnout skrze jednu nejmenovanou americkou společnost, jež vyrábí speciální vysokorychlostní počítačové čipy. Ty si pak Shih měl objednat jako zákazník jménem čínské společnost Chengdu GaStone Technology (CGTC), v níž kdysi zastával funkci prezidenta.

"Tento případ poukazuje na bezpečnostní systém soukromé softwarové technologie, jejichž některé údaje podle všeho byly odeslány do Číny, kde by mohly velice výhodně posloužit společnostem a ohrozit obchodní zájmy USA. Takto citlivé informace by mohly být také přínosem pro zahraniční nepřátele, kteří by mohli technologii využít k dalšímu vývoji vojenských aplikací, jež by mohly ohrozit národní bezpečnost," uvedl státní zástupce Nicola T. Hanna.

Newsweek dále zjistil, že Shih ještě kromě spiknutí za účelem kybernetické krádeže rovněž padělal daňová přiznání a americké vládě poskytoval falešné informace. Vyšlo to najevo v průběhu šestitýdenního soudního procesu. Konkrétní datum, jež stanoví konečnou délku profesorova trestu, ještě nebylo stanoveno.