Chtěli si zakouřit marihuanu, místo toho našli v domě tygra

V Houstonu v americkém státě Texas řešili policisté neobyčejný případ. Dva lidé vešli do opuštěného domu, kde si chtěli zakouřit marihuanu. Jenže poté, co vešli do garáže, na ně čekalo nemilé překvapení - našli tygra v kleci. Když žena zavolala tísňovou linku, zprvu jí nevěřili. Po dojezdu na místo však zjistili, že o žádný vtip nešlo. Informovaly o tom servery CBS News a ABC News.

"Znepokojená občanka volala tísňovou linku. Snažili se dostat do domu, aby tam mohli vykouřit marihuanu. Ptali jsme se jich, zda jsou pod vlivem drog, nebo jestli opravdu viděli skutečného tygra. Našli ho v domě, který byl očividně už nějakou opuštěn," řekl seržant Jason Alderete z policejního oddělení zabývajícím se krutosti zvířat.

Po získání povolení k domovní prohlídce našli samce tygra v dobře vykrmeném stavu. Jeho klec však svou velikostí vůbec neodpovídala potřebám takového zvířete. Šelma se sice chovala klidně, přesto ji z preventivních důvodů uspali a převezli do zařízení, které má licenci na chov exotických zvířat.

Tam dali tygrovi přezdívku Tyson podle filmové komedie Pařba ve Vegas, kde zvíře hlavním postavám pořádně zavařilo.

This is WILD! 1000lb tiger found inside abandoned SE Houston home. Some pot smokers went in to home to light up and came face to face with him! Called 311. He's healthy and onto greener pastures soon. The place is TBD. #khou11 #tiger #houston #htx pic.twitter.com/n4JC5MraYn