Čína monitoruje etnické menšiny. Chce eliminovat kriminální jevy

Čína používá vysoce vyspělé monitorovací technologie ke sledování etnických menšin žijících na čínském území. Napsal to americký list The New York Times s odvoláním na informace prezentované na čínském průmyslovém veletrhu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes televizi NBC řekl, že informacím newyorského listu věří.

Podle The New York Times bylo zařízení, které vyrábí státní zbrojní firma China Electronics Technology Corporation (CETC), instalováno ve městě Kašgar v neklidné čínské autonomní oblasti Sin-ťiang, kde žije menšina ujgurských muslimů. Monitorovací systémy může režim využít k pronásledování milionů Ujgurů a dalších etnických skupin v regionu, uvedl list.

Inženýři zbrojovky CETC uvádějí, že nové elektronické zařízení má "aplikovat metody armádních kybernetických systémů na sektor civilní bezpečnosti". Zaznamenává pohyb vytipovaných osob a analyzuje jejich chování, snaží se předvídat případné kriminální jevy, protesty a násilné akce, a doporučuje policistům postup. The New York Times napsal, že jde prakticky o "virtuální klec", která obepíná příslušníky menšin a z níž jsou vyjmuti etničtí Číňané.

CETC vlastní 42 procent akcií čínského výrobce kamerových systémů Hikvision, kterého chce Bílý dům podle amerického tisku vystavit podobným obchodním restrikcím jako společnost Huawei. Monitoring nasazený v Kašgaru, jehož obyvatele tvoří z 85 procent Ujguři, používá operační systém Android. Databáze už obsahuje 68 miliard dat.

The New York Times píše, že aktivity CETC jsou jedním z důvodů, proč poradci Bílého domu vyzývají ke stále tvrdším zákrokům proti čínským firmám v nynější obchodní válce. Argumentují tím, že kromě vytváření obchodních bariér, krádeží duševního vlastnictví a ohrožování národní bezpečnosti USA využívá Čína moderních technologií i k posílení autoritářského režimu a potlačování lidských práv.

Ministr zahraničí Pompeo dnes televizi NBC řekl, že informaci newyorského listu věří. Peking podle něj skutečně představuje reálné ohrožení národní bezpečnosti USA, a proto by po společnosti Google měly i další americké firmy přerušit styky s technologickou firmou Huawei.