Čína požaduje svolání rozsáhlé mezinárodní mírové konference, která by se zabývala ukončením války v Pásmu Gazy

Čína požaduje svolání rozsáhlé mezinárodní mírové konference, která by se zabývala ukončením války v Pásmu Gazy, a chce také stanovení konkrétního časového rámce vzniku palestinského státu. Informuje o tom dnes agentura Reuters. Server listu The Times of Israel zase napsal, že americký prezident Joe Biden v neděli zdůraznil, že se Spojené státy nadále snaží pomoci zadržovaným izraelským rukojmím.

Čínský ministr zahraničí Wang I se ke konfliktu na Blízkém východě vyjádřil po jednáních v Káhiře. Řekl, že válka vede z masivnímu počtu nevinných obětí, což způsobuje vážné humanitární katastrofy. Infrastruktura Gazy byla podle něj zcela zničena, kvůli čemuž miliony lidí sotva přežívají.

Izrael na Gazu útočí od 7. října, kdy palestinské radikální hnutí Hamás při teroristickém útoku na Izrael zabilo na 1200 lidí a 240 dalších uneslo. V Gaze, kde na území menším než Praha žije kolem 2,3 milionu lidí, od té doby zemřelo na 24.000 lidí, včetně tisíců dětí. Téměř všichni tamní Palestinci museli opustit své domovy.

Biden se v neděli, na kterou připadl stý den bojů, vyjádřil k utrpení rodin lidí unesených z Izraele, které podle něj žijí v agonii. Poznamenal, že na ně často myslí a že spolu se svým týmem nepřetržitě pracuje na tom, aby byli propuštěni.

Hamás a další ozbrojené skupiny dodnes zadržují kolem 130 rukojmích, až několik desítek z nich je ale už zřejmě po smrti.