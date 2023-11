Člen izraelské vlády z radikální strany navrh atomovou bombu jako řešení konfliktu

Člen izraelské vlády za krajně pravicovou stranu Židovská síla (Ocma Jehudit) Amichai Elijahu řekl, že atomová bomba by mohla vyřešit problém Pásma Gazy. Prohlásil také, že v Pásmu Gazy spravovaném radikálním palestinským hnutím Hamás žádní civilisté nejsou a humanitární pomoc se tam nemá posílat. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že ministrovy výroky jsou "zcela odtržené od reality" a vyloučil ho z jednání vlády. Elijahu se později snažil své výroky mírnit, napsal dnes deník The Times od Israel (ToI).

Izraelská armáda v reakci na útok Hamásu ze začátku října pokračuje v bombardování cílů spojených s hnutím v Pásmu Gazy a minulý víkend zahájila rozsáhlou pozemní operaci s cílem Hamás zcela zničit. Zdravotnické úřady v Gaze ovládané hnutím Hamás tvrdí, že izraelské bombardování pásma si za poslední čtyři týdny vyžádalo 9488 obětí. V Pásmu Gazy je zadržováno přes 240 rukojmích.

"Je to jedna z možností," odpověděl Elijahu na dotaz rozhlasového novináře, zda by se na Pásmo Gazy měla svrhnout bomba. Elijahu ve stejném rozhovoru také zopakoval své výhrady k povolení dovozu humanitární pomoci do Pásma Gazy, kterou prosazuje Západ i další země. "Nedáme nacistům humanitární pomoc" a "v Pásmu Gazy není nikdo jako nezúčastnění civilisté", řekl krajně pravicový ministr. O obyvatelích území ve správě Hamásu prohlásil, že "mohou táhnout třeba na poušť".

Deník ToI připomíná, že strana Židovská síla není členem válečného kabinetu, který rozhoduje o aktuálních krocích izraelské armády (IDF).

"Slova Amichaie Elijahua jsou odtržená od reality," řekl Netanjahu. "Izrael a IDF jednají v souladu s nejvyššími standardy mezinárodního práva ve snaze předejít ublížení nezapojeným lidem a budeme v tom pokračovat po celou dobu naší cesty k vítězství," dodal premiér.

Šéf opozice Jair Lapid vyzval k okamžitému odvolání ministra Elijahua, jeho výroky má za "děsivé a šílené poznámky nezodpovědného ministra". "Urazil rodiny zajatců, urazil izraelskou společnost a poškodil naše mezinárodní postavení. Účast extremistů ve vládě ohrožuje nás a úspěch válečných cílů - porazit Hamás a osvobodit rukojmí," řekl Lapid.

Netanjahu ministra Elijahu vyloučil až do odvolání z jednání vlády. Další členové kabinetu ale vidí premiérův krok jako bezvýznamný, protože zasedání vlády se od začátku války s Hamásem v podstatě nekonají a většina práce se řeší po telefonu, uvedl server Ynet podle ToI.

Elijahu se později na sociální síti X snažil své výroky mírnit. "Každému, kdo přemýšlí, musí být jasné, že poznámky o atomové bombě byly metaforické," napsal Elijahu a uznal, že Izrael musí udělat vše, co je v jeho silách, pro vysvobození rukojmí. Napsal ale též, že Izrael musí "silně a nepřiměřeně reagovat na teror, což nacistům (označení Hamásu) a jejich stoupencům vysvětlí, že to nestojí zato. To je jediný recept, jak se demokracie mohou popasovat s terorem".

Mluvčí Hamásu reagoval prohlášením, že Elijahu zosobňuje "bezprecedentní zločinný izraelský terorismus, který představuje nebezpečí pro celý region a svět", napsala agentura Reuters.