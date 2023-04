Co se děje ve světě

Rusové pokračují v ofenzivě ve východní části Doněcké oblasti, kde několik měst a obcí čelilo těžkému bombardování, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Ukrajinské síly podle něj několik útoků odrazily, avšak Rusové nadále usilují o ovládnutí Bachmutu. Podle vysoce postaveného ukrajinského generála Moskva využívá taktiku "spálené země", píše agentura Reuters.

Louisville - Na pět stoupl počet obětí pondělní střelby v bance v americkém městě Louisville, kterou rozpoutal její zaměstnanec, než jej policie zastřelila. Počet obětí vzrostl poté, co zraněním podlehla sedmapadesátiletá žena, oznámily tiskové agentury.

Washington - Americký prezident Joe Biden v pondělí podpisem příslušné právní normy, přijaté Kongresem, ukončil celostátní stav nouze vyhlášený kvůli pandemii covidu-19. Oznámil to Bílý dům. Stav nouze vyhlásila v březnu 2020 administrativa Bidenova předchůdce Donalda Trumpa.

Moskva - Silná erupce sopky Šiveluč na ruském poloostrově Kamčatka na Dálném východě, která vyslala oblak popela do výšky deseti kilometrů, představuje zvýšené ohrožení pro letecký provoz, varoval Kamčatský tým pro reakci na sopečnou erupci. Sopka může kdykoliv vyvrhnout sloupce popela do výše 15 kilometrů, varují vulkanologové. Sopečná činnost by mohla ovlivnit mezinárodní lety a nízko letící letadla.

Londýn - Tygři jsou často vykreslováni jako charakterní zvířata, od lstivého Šer Chána až po bujarého Tygra z příběhů o medvídkovi Pú. Nový výzkum naznačuje, že to není jen výmysl. Vědci identifikovali dva hlavní aspekty jejich osobnosti: majestátnost a vyrovnanost, přičemž prvních z nich se u lidí podobá extraverzi a druhá emoční stabilitě, napsal list The Guardian.

Tokio - Odlehlé japonské město Semboku začalo v prodejním automatu nabízet medvědí maso, které pochází z tamního medvěda černého. Medvědi se chytají do pastí nebo je místní loví v lesích a na horách. Medvěd černý je přitom zařazen mezi zranitelné druhy, napsala agentura Reuters. Čtvrtkilogramový balíček stojí v přepočtu asi 360 Kč.

Washington - Ve Spojených státech hrají golf miliony lidí, od začátku tisíciletí ale jejich počet soustavně klesá. S tím se pojí i rušení golfových hřišť, ročně je to v průměru 200 greenů. Server francouzského deníku L'Humanité tento trend částečně vysvětluje orientací lidí na práci, kvůli které nemají čas na své záliby, ale také celkovými proměnami společnosti.