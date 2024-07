Copernicus: I červen byl teplotně rekordní, globální průměr dosáhl 16,66 stupně

Červen byl 12. měsícem po sobě s globální průměrnou teplotou nejméně 1,5 stupně Celsia nad předindustriálním průměrem z let 1850-1900. Informovala to tom dnes meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Zároveň šlo o nejteplejší červen, jaký kdy ukázala data ze souboru ERA5, který využívá miliardy měření ze satelitů, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.

Červen 2024 byl celosvětově rekordně teplý. Z dat ERA5 vyplývá, že průměrná povrchová teplota vzduchu dosáhla 16,66 stupně Celsia, což je 0,67 stupně nad červnovými průměry z let 1991-2020 a 0,14 stupně nad předchozím rekordně teplým červnem, který byl zaznamenán loni.

Copernicus připomíná, že uplynulý červen byl 13. měsíc v řadě, který byl označen za historicky nejteplejší daný měsíc v roce. Podobná série měsíčních teplotních rekordů se naposledy vyskytla v letech 2015 a 2016.

Průměrná globální teplota za uplynulých 12 měsíců, tedy v období od července 2023 do června 2024, je i celkově nejvyšší v dosavadních záznamech, a sice 0,76 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020 a 1,64 stupně nad průměrem z předindustriální éry.

"Je to více než statistická zvláštnost a zvýrazňuje velkou a pokračující změnu našeho klimatu," Poznamenal k údajům šéf klimatické služby Copernicus Carlo Buontempo. "I kdyby jednou tento specifický sled extrémů skončil, směřujeme k prolamování dalších rekordů, protože klima pokračuje v oteplování. Je to nevyhnutelné, pokud nezastavíme přidávání skleníkových plynů do atmosféry a oceánů," dodal Buontempo.

V Evropě byl teplotní průměr letos v červnu 1,57 stupně nad červnovým průměrem z období 1991 až 2020, což z něj činí dosud druhý nejteplejší červen na subkontinentu.

Mimo Evropu teploty nejvýrazněji překračovaly průměr na východě Kanady, na západě USA a Mexika, v Brazílii, severní Sibiři, na Blízkém východě, v severní Africe a na západě Antarktidy.

Naopak pod průměrem se teploty držely nad oblastí východního rovníkového Tichomoří, což podle expertů naznačuje, že se tvoří klimatický jev La Niňa, který má chladící účinky, ale i tak zůstávají teploty vzduchu v mnoha oblastech nad Tichým oceánem nezvykle vysoké.

Také teplota hladiny moří byla v uplynulém červnu nejvyšší, jaká byla dosud v šestém měsíci roku zaznamenána, když dosáhla 20,85 stupně Celsia. Jde o 15. měsíc v řadě, kdy byla povrchová teplota moře v daném měsíci podle dat ERA5 rekordně vysoká.