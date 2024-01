ČR za 20 let členství v EU opakovaně dokázala, že je ostatním členským státům poctivým a spolehlivým partnerem, uvedl Fiala

Česká republika za 20 let členství v Evropské unii opakovaně dokázala, že je ostatním členským státům poctivým a spolehlivým partnerem. V projevu na dnešní konferenci 20 let tvoříme Evropu v pražském Lichtenštejnském paláci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česko podle něj dokázalo, že se umí zachovat správně v krizích a je připraveno pomáhat solidárně slabším. ČR do EU vstoupila 1. května 2004.

Česko podle Fialy tvoří Evropu od nepaměti, podepsala se na něm ale zkušenost z druhé poloviny 20. století, kdy se ocitlo mezi sovětskými satelity. Je třeba si uvědomit, že Česko mohlo začít navazovat vztahy s evropskými společenstvími až po sametové revoluci, míní. Zároveň se ale vyvíjela EU. I historické zkušenosti podle ministerského předsedy mohly vést k tomu, že se v ČR objevily tendence zaujímat k EU vyhrocené postoje.

"Někteří představitelé českého státu se soustředili jen na to, aby nekonstruktivně blokovali všechny možné návrhy, což vedlo k tomu, že se ničeho podstatného nedařilo dosáhnout. To u některých lidí prohlubovalo nespokojenost," podotkl.

Dnes je tomu podle Fialy jinak. Česko se naučilo působit v unii jako sebevědomý středně velký stát. "Rozumíme mnohem více než před 20 lety tomu, že EU není ani dokonalá, ani to není nutné zlo. Že EU je taková, jakou si ji uděláme, a že my máme výraznou možnost do toho, jaká EU bude, zasahovat," uvedl.

ČR opakovaně dokázala, že je ostatním státům poctivým a spolehlivým partnerem, míní. "Dokázali jsme, že se umíme zachovat správně v krizích, že jsme připraveni pomáhat solidárně slabším. Myslím, že obě tyto skutečnosti jsou dobře vidět právě dnes, kdy se EU a celá Evropa musí vyrovnávat s důsledky ruské agrese na Ukrajině, tedy s válkou blízko našich hranic," řekl premiér.

Za velmi důležitý milník považuje předloňské předsednictví v Radě EU. "V té době jsme byli členem unie 18 let. Můžeme říct, že jsme jakýmsi způsobem složili maturitu, zkoušku dospělosti, a že jsme ji složili velmi úspěšně," konstatoval Fiala. V úspěších podle něj Česko pokračuje i dnes, daří se mu více než dříve prosazovat kandidáty na klíčová místa v evropských institucích či utvářet funkční zájmové koalice se státy s podobnými zájmy.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) při zahájení poznamenal, že výročí 20 let v EU a 25 let v NATO je připomínkou toho, že Česko už má jednu dospělou generaci žijící v podmínkách pevného zakotvení země mezi státy demokratického světa. Vnímá přistoupení k EU jako vyjádření ambice aktivně utvářet budoucnost Evropy.