Čtyři lidé podle úřadů přežili pád soukromého letadla na severu Afghánistánu, osud dalších dvou se upřesňuje

Čtyři lidé přežili havárii ruského soukromého letadla, které se v sobotu zřítilo v odlehlé horské oblasti v provincii Badachšán na severovýchodě Afghánistánu, osud dalších dvou se upřesňuje. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na místní úřady a ruskou federální agenturu pro leteckou dopravu Rosaviacija. Stroj mířil z Thajska s mezipřistáním v Indii do Ruska, na palubě bylo šest lidí. Do oblasti havárie afghánské úřady vyslaly záchranné týmy.

Dva provinční úředníci islamistického hnutí Tálibán, které od roku 2021 vládne Afghánistánu, ale uvedli, že dva lidé přišli o život. To, že čtyři lidé přežili, potvrdilo s odvoláním na záchranáře afghánské ministerstvo dopravy a letectví ve vládě vytvořené Tálibánem, uvedla agentura TASS.

"Pátrací a záchranná skupina nalezla letadlo, které včera večer (v sobotu 20. ledna) zmizelo z radarů. Čtyři lidé, včetně pilota, jsou naživu," uvedlo ministerstvo v komuniké. Přežití čtyř lidí z letadla předběžně potvrdila také Rosaviacija s odvoláním na ruské velvyslanectví v Kábulu, které se ovšem také odvolalo na informace od záchranných týmů, vyslaných Tálibánem. Osud zbývajících dvou lidí se upřesňuje, dodala. Agentura AP nicméně upozornila, že není žádné nezávislé potvrzení informací od Tálibánu.

Letadlo zmizelo z radarů v sobotu večer, uvedly dnes ruské úřady. Stalo se tak poté, co afghánská policie oznámila, že dostala hlášení o zřícení letounu, napsala agentura Reuters.

Údaje ze serveru FlightRadar24 analyzované agenturou AP ukázaly, že letoun se naposledy nacházel v sobotu okolo 14:30 SEČ jižně od pákistánského města Péšávar.

Na palubě stroje, který vykonával charterový zdravotnický let, byli čtyři členové posádky a ruský manželský pár, Anna a Anatolij Jevsjukovovi z Volgodonska, uvedl list Kommersant s odvoláním na sdružení ruských cestovních kanceláří ATOR. Stroj letěl z thajského přímořského letoviska Pattája. Jevsjukovová byla napojena na umělé plíce poté, co jí selhaly takřka všechny orgány s výjimkou mozku a srdce.

Letadlo Dassault Falcon 10 francouzské výroby letělo z města Gaja ve státě Bihár na severu Indie, kde doplnilo palivo, na letiště Žukovskij u Moskvy, přičemž se mělo zastavit v Taškentu. Podle předběžných údajů havárii způsobilo selhání motorů, píše TASS. Agentura Rosaviacija uvedla, že letadlo registrované v Rusku patřilo soukromému vlastníkovi a skupině Athletic Group.

Společnost má podle agentury AP sídlo v Maroku. Muž, který dnes odpověděl na telefonát na číslo vedené jako číslo společnosti, ale AP sdělil, že firma už nevykonává činnost a letadlo patří někomu jinému.

Vlastní prohlášení vydalo i ministerstvo informací a kultury islamistického hnutí Tálibán, které je v Afghánistánu u moci od roku 2021. Letadlo podle nich patřilo marocké společnosti, přičemž havárii zapříčinil "problém s motorem".

Letoun spadl v málo obydlené, těžce přístupné hornaté oblasti zhruba 250 kilometrů severovýchodně od Kábulu v provincii, kterou protíná pohoří Hindúkuš s vrcholy dosahujícími výšky až 7000 metrů.

Mezinárodní aerolinky se podle AP od převzetí moci Tálibánem Afghánistánu do značné míry vyhýbají. Přelety nad afghánským územím se většinou soustředí na Vachánský koridor v Badachšánu, úzký výběžek mezi Tádžikistánem a Pákistánem. Letadla směřující k tomuto koridoru se většinou v okolí Péšávaru ostře stočí k severu a letí podél pákistánských hranic, než nakrátko vstoupí afghánského vzdušného prostoru. Místo, kde letadlo dopadlo, se nachází blízko zmíněného koridoru.