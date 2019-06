Čtyři velké frakce v EP chtějí definovat, co spolu chtějí docílit

Směrem k těsnější spolupráci se posunují čtyři velká politická uskupení v Evropském parlamentu - lidovci z EPP, socialisté (S&D), liberální frakce ALDE a frakce evropských Zelených. Na svém dnešním už druhém jednání od nedávných voleb do europarlamentu si tyto frakce domluvily způsob, jakým se chtějí dobrat ke "společné ambici" pro příštích pět let.

Lídři čtyř frakcí, kteří spolupodepsali dnešní společné prohlášení, přitom očekávají, že k cílům, na nichž se chtějí domluvit, se přihlásí také budoucí kandidát na nového předsedu Evropské komise. V takovém případě se podle nich bude těšit "široké a stabilní většině" v novém Evropském parlamentu.

Prohlášení nese podpisy lídra frakce EPP Manfreda Webera, který je také jejím kandidátem do čela komise, a klíčových představitelů S&D Udo Bullmana, ALDE Guye Verhofstadta a dvojice zelených politiků Ska Kellerové a Philippa Lambertse.

Práce mají začít 12. června a frakce se chtějí domluvit včas před červnovým summitem EU, tedy do 20. června. O těsnější spolupráci frakcí s prounijní orientací se začalo hovořit těsně po volbách do europarlamentu na konci května. Tehdy přišly EPP a S&D o společnou neformální "velkou koalici", tedy nadpoloviční většinu v europarlamentu, která jim po desítky let umožnila evropské politice dominovat.

Potřeba spolupráce s dalšími stranami zkomplikovala ihned například debatu o obsazení pozice v čele Evropské komise po Jeanu-Claudeu Junckerovi. Šéfa EK europarlamentu ke schválení vybírají premiéři a prezidenti zemí bloku. Na této úrovni nyní před červnovým summitem, kde by se o věci mělo rozhodnout, vede politické konzultace předseda Evropské rady Donald Tusk.

Také premiéři a prezidenti evropských zemí jsou však součástí velkých unijních politických rodin a věc navzájem konzultují i bez Tuska. Jednání, která se v zásadě týkají i obsazení dalších klíčových unijních pozic a zohledňují i geografické hledisko a snahu o rovné zastoupení mužů a žen, jsou tak nyní složitější ještě o jednu vrstvu.

Taková schůzka se má uskutečnit v Bruselu v pátek, kdy se k diskusi sejdou premiéři Chorvatska Andrej Plenkovič a Lotyšska Krišjánis Kariňš jako "koordinátoři" konzervativců, Nizozemska Mark Rutte a Belgie Charles Michel za liberály a premiéři Španělska a Portugalska Pedro Sánchez a António Costa reprezentující socialisty.