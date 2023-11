Dále se jedná o prodloužení příměří v Pásmu Gazy

Izrael a palestinské hnutí Hamás dál za zprostředkování Kataru, Egypta a Spojených států vyjednávají o prodloužení nynějšího příměří v Pásmu Gazy. Pokud se nedohodnou, měl by klid zbraní skončit ve čtvrtek nad ránem. Agentura AFP, katarská televize Al-Džazíra a deník Haarec s odvoláním na své zdroje dnes uvedly, že původně čtyřdenní klid zbraní, který začal v pátek ráno a byl už jednou prodloužen, by mohl trvat do neděle. K odkladu obnovení ofenzivy izraelské armády v Pásmu Gazy by mohla přispět i návštěva amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který má tento týden znovu přijet do Izraele, uvedla AP. Termín jeho příjezdu zatím není oficiálně znám.

Agentura AFP dnes s odvoláním na zdroj blízký Hamásu uvedla, že toto radikálně islamistické hnutí "souhlasí s prodloužením příměří o čtyři dny". Podle AFP je Hamás schopen během tohoto období propustit další izraelská rukojmí za stejných podmínek jako dosud . Podle dohody o příměří propouští Hamás zhruba desítku unesených denně výměnou za asi trojnásobek Palestinců z izraelských věznic.

"Jak daleko jsou obě strany připraveny při výměně rukojmí za vězně zajít a prodloužit příměří není jasné, ale na obou stranách nyní převažuje spíše snaha pokračovat v dohodě, než se vrátit do války," napsal ve středu večer na síti X Martin Indyk, bývalý americký velvyslanec v Izraeli a někdejší zmocněnec americké vlády pro Blízký východ, jehož citovala i agentura AP.

V úterý jednali v Kataru šéfové tajných služeb USA a Izraele William Burns a David Barnea. Katar spolu s Egyptem hraje klíčovou roli ve zprostředkování dohod mezi Izraelem a Hamásem ve válce, která začala útokem Hamásu na Izrael 7. října. Palestinští ozbrojenci při útoku zabili na 1200 lidí, včetně žen a dětí, a na 240 osob unesli do Gazy jako rukojmí. Během dosavadního klidu zbraní bylo dosud propuštěno osm desítek rukojmích - Izraelců i cizinců a na 180 Palestinců z izraelských vězení.

Izrael v odvetě za útok Hamásu zahájil 7. října masivní bombardování Pásma Gazy, které si podle palestinských zdrojů vyžádalo na 15.000 obětí, ze dvou třetin žen a nezletilých, a také jeho totální blokádu. Až 21. října povolil vjezd prvních kamionů s humanitární pomocí. Během klidu zbraní mohou do Pásma Gazy přes přechod z Egypta vozit pomoc dvě stovky nákladních aut denně. Dosud se tam dostalo něco přes dva tisíce kamionů s pomocí, což je ale stále velmi málo. Před válkou tam jezdilo 500 nákladních aut s pomocí denně. V oblasti, kde žije na 2,4 milionu lidí, nefungují dvě třetiny nemocnic, lidé nemají elektřinu ani dostatek potravin či pitné vody.

Izraelská armáda už před začátkem tohoto příměří, které je prvním klidem zbraní od 7. října v Pásmu Gazy, zdůrazňovala, že po skončení příměří obnoví ofenzivu s cílem zničit Hamás, a to nejen na severu, ale i na jihu. Na jih pásma se přesunula většina jeho obyvatel, podle AP se tam ale zřejmě přemístila i řada velitelů Hamásu, asi i včetně vůdce Hamásu v Pásmu Gazy Jahjá Sinvára.