Další krok ve vzájemných vztazích. Kim poslal Trumpovi psaní

Severokorejský diktátor Kim Čong-un napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dopis, ve kterém vyjádřil naději v novou budoucnost ve vzájemných vztazích. Dokument datovaný 6. července v anglickém překladu zveřejnil Trump na svém twitterovém účtu.

Podle agentur AFP a Reuters vyzval Kim amerického prezidenta ke konkrétním krokům, které posílí vzájemnou důvěru. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že vzájemné úsilí přinese své ovoce a novou budoucnost mezi KLDR a USA. Kim také vyslovil názor, že společný summit obou lídrů před měsícem v Singapuru zahájil "důležitý proces" a "smysluplnou cestu".

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt