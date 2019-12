Davy v pařížské MHD usměrňují pracovníci metra

Francouzské železnice a pařížský dopravní podnik zavádějí k usměrňování cestujících na nádražích a ve stanicích metra systém inspirovaný řízením davu třeba po fotbalových utkáních. Je to reakce na sérii stávek především v dopravě, kterým Francie čelí posledních osm dnů. Pravidlo zvané "stop and go" pomáhá situaci tím, že pracovníci zastavují lidi mířící na nástupiště. Ti tak sice čekají v dlouhých frontách, ale nebezpečným strkanicím na peronech se ve většině případů daří zabránit, napsal ve čtvrtek list Le Parisien.

Video pořízené ve středu na stanici pařížského metra Châtelet tak například ukazuje hustý dav lidí čekajících v jedné z úzkých chodeb podzemky. "Ve špičce trvalo skoro čtyřicet minut, než se cestujícím podařilo dostat se na některou linku metra, která zůstala v provozu," napsal deník.

Nový systém zvládání davu prý ale znemožnil opakování situací z prvních dnů stávky, kdy se masa lidí pokoušela nastoupit do už přeplněných dopravních prostředků a lidé z nich zase nemohli vystoupit.

Pohyb pasažérů v pařížském dopravním podniku RATP reguluje 1200 pracovníků, kteří komunikují přes vysílačky. Snaží se zajistit, aby nástupiště nebyla přeplněná a lidé mohli vystoupit, aniž by se museli spoléhat jen na vlastní ostré lokty. "Pokud je hladké vystupování, je hladké i nastupování," konstatoval Le Parisien.

Železniční společnost SNCF podobně usměrňuje davy na pařížských nádražích Saint-Lazare a Gare du Nord (Severní nádraží). "Je to mimořádné opatření. Inspirovali jsme se zkušenostmi z (národního stadionu) Stade de France, kdy bylo potřeba řídit dav po zápasech nebo představeních," uvedl zástupce SNCF.

Ve Francii od začátku stávky kvůli vládnímu plánu reformy důchodů jezdí asi jen pětina vlaků a zavřeno je deset linek pařížského metra ze šestnácti. SNCF i RATP sice lidi upozorňují, aby pokud možno nevolili ke svým přesunům vlak nebo metro, někteří cestující ale jednoduše nemají na výběr, napsal Le Parisien.