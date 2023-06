Desítky dívek byly hospitalizovány s následky otravy v severním Afghánistánu

Asi 60 afghánských dívek bylo hospitalizováno s následky otravy, kterou utrpěly ve školách na severu země. Podle agentury Reuters to dnes oznámila afghánská policie. Americký list The New York Times informoval dokonce o 89 hospitalizovaných školačkách a jejich učitelích po útocích během uplynulého víkendu. Otrava se týká dvou dívčích škol, uvedl deník s odvoláním na místní představitele.

V minulosti byly podobné útoky na dívčí školy v Afghánistánu připisované zastáncům tvrdé linie, kteří nesouhlasí se vzděláváním žen. V současnosti mohou v zemi, které vládne islamistické hnutí Tálibán, navštěvovat školy pouze nejmladší dívky, většina dívčích středních a vyšších škol byla po předloňském návratu Tálibánu k moci uzavřena.

Dívky byly otráveny v severoafghánské provincii Saripúl. "Neznámí lidé vstoupili do dívčí školy... a zamořili jedem třídy. Když do nich dívky přišly, utrpěly otravu," uvedl mluvčí provinční policie Den Muhammad Nazárí. Neupřesnil přitom, jaká látka byla použita ani kdo by mohl za zločinem stát. Žákyně jsou podle Nazárího v "dobrém stavu". Zadržen zatím nebyl nikdo.

Americký deník napsal, že nejprve v sobotu mělo zdravotní potíže po příchodu do školy 63 studentek a další členové personálu na jedné ze základních škol pro dívky. V neděli pak hlásilo podobné problémy 26 dalších studentek a členové personálu na jiné dívčí škole.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že v sousedním Íránu se staly terčem obdobných útoků v posledních měsících desítky dívčích škol. Od listopadu hlásily příznaky otravy tisíce dívek.

Afghánští představitelé se domnívají, že za otravami by mohly být spory mezi místními vesnicemi. Někteří místní obyvatelé ale tento názor nesdílejí. Vzhledem k tomu, že v Afghánistánu mohou nyní dívky navštěvovat pouze základní školy, většině nemocných školaček bylo mezi šesti a dvanácti lety.

Studentky i zaměstnanci školy byli hospitalizováni kvůli dušnosti, slabosti, nevolnosti a bolesti hlavy, mnoho z nich muselo být připojeno na dýchací přístroje, uvedli podle listu The New York Times jejich příbuzní. Asi polovina z nich již byla propuštěna z nemocnice.

"Neznámí lidé rozšířili uvnitř tříd jedovaté látky a když do nich studentky vstoupily, začaly pociťovat dušnost, slzely jim oči a ztratily vědomí," uvedl Umajr Sarpulí, jeden z představitelů provincie Saripúl. Bezpečnostní i zpravodajské složky po pachatelích pátrají.